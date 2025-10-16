Ενισχύεται το πετρέλαιο μετά την δήλωση Τραμπ ότι η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει από τη Ρωσία

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Πέμπτης, μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει δεσμευθεί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 8:00 το πρωί το μπρεντ ενισχύεται κατά 0,87%, στα 62,45 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 0,98%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 58,84 δολάρια το βαρέλι.

Η δήλωση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας του είπε πως η χώρα του θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, κίνηση που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλο βήμα» στις προσπάθειες οικονομικού αποκλεισμού της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν στη συνέχεια να πείσουν την Κίνα να πράξει το ίδιο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειές της να μειώσει τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας για να την πιέσει να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει το Δελχί

Σχολιάζοντας το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανέφερε ότι προτεραιότητα της ενεργειακής της πολιτικής της χώρας είναι «να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή».

Στην ανακοίνωσή του το ινδικό υπουργείο δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τις δηλώσεις Τραμπ. «Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, επιδιώκουμε εδώ και χρόνια να αυξήσουμε τις εισαγωγές ενέργειας», απάντησε το Νέο Δελχί. «Οι τρέχουσες (αμερικανικές) αρχές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να αυξήσουν την ενεργειακή συνεργασία με την Ινδία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το χρονικό

Μετά την Κίνα, η Ινδία είναι ο βασικός αγοραστής του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο το 2024 αντιπροσώπευε σχεδόν το 36% των εισαγωγών που έκανε η χώρα, έναντι μόλις 2% πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του ινδικού υπουργείου Εμπορίου.

Στα τέλη Αυγούστου ο Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς 50% στο σύνολο των ινδικών εξαγωγών σε αντίποινα για την αγορά από την Ινδία ρωσικού πετρελαίου, το οποίο, όπως εκτιμά η Ουάσινγκτον, χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Για μήνες, ο Μόντι αντιστάθηκε στις πιέσεις των ΗΠΑ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, με Ινδούς αξιωματούχους να υπερασπίζονται τις αγορές ως ζωτικής σημασίας για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια.

«Αισιόδοξα νέα»

«Αυτά είναι σίγουρα αισιόδοξα νέα», σχολίασε στο Bloomberg ο Mukesh Sahdev, της εταιρείας αναλύσεων Xanalysts.

Η Ινδία αγοράζει περίπου τρεις φορές περισσότερο πετρέλαιο από τη Ρωσία από ό,τι από τις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες και θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις από χώρες της Μέσης Ανατολής για να σταματήσει εντελώς αυτές τις αγορές, εξήγησε.

Βρετανικές κυρώσεις

Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, δύο κινεζικές εταιρείες ενέργειας και την ινδική εταιρεία διύλισης Nayara Energy, λόγω του χειρισμού των ρωσικών καυσίμων.

Οι δυτικές χώρες εντείνουν έτσι την πίεση στη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία, επιχειρώντας να περιορίσουν τη ροή πετροδολαρίων προς το Κρεμλίνο και να αποδυναμώσουν τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει μέσα στο μήνα, καθώς οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας προκαλούν ανησυχίες για τη ζήτηση στους δύο μεγαλύτερους καταναλωτές αργού.

Ταυτόχρονα, μεγάλες εμπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι η υπερπροσφορά αρχίζει ήδη να εμφανίζεται στην αγορά.