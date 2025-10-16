Χρηματιστήριο: Πτώση -3% σε μόλις τρεις συνεδριάσεις – Γιατί οι ξένοι βγαίνουν σε θέση πωλητή

Τρεις σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των τελευταίων ημερών.

Από τις αρχές της εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης χάνει περισσότερες από 65 μονάδες ή περισσότερο από -3%, με αποτέλεσμα όχι απλώς να έχει απολέσει τις 2.100 μονάδες, αλλά και να έχει διολισθήσει κάτω των 2.050 μονάδων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξελισσόμενη κάμψη συνιστά αποτέλεσμα των ρευστοποιήσεων από ξένα funds, τα οποία επιλέγουν να «κλειδώσουν» ένα μέρος των μεγάλων κερδών του 2025.

Το κλίμα επηρεάζεται κι από συγκεκριμένες εισηγμένες, οι οποίες φαίνεται να έχουν τεθεί στο στόχαστρο των σορτς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την περίπτωση της Metlen, η οποία έχει χάσει σχεδόν 14 ευρώ/μετοχή από τα ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τρέχουσα οπισθοχώρηση δεν αναιρεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με τις εντυπωσιακές αποδόσεις του 2025, τις υψηλές μερισματικές διανομές και τα ανθεκτικά οικονομικά μεγέθη να προσφέρουν ένα ισχυρό τείχος προστασίας.

Στο επίκεντρο της προσοχής, πέραν των γνωστών πρωταγωνιστών των τελευταίων ημερών (Metlen, ΟΠΑΠ, Τράπεζες), τίθενται αφενός η ΔΕΗ λόγω της έκδοσης του πράσινου ομολόγου των 775 εκατ. ευρώ, αφετέρου η Intralot, η οποία χθες αναβαθμίστηκε από τον Moody’s σε Β2.

Σήμερα, επίσης, ανοίγει η αυλαία της περιόδου δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου, με την Prodea να κάνει… ποδαρικό.

Όσον αφορά το μέτωπο της ΕΧΑΕ, η αλλαγή του κανονισμού για τις δημόσιες προτάσεις καθιστά σαφώς πιο εύκολο το έργο της Euronext, την ίδια στιγμή που την προσεχή Δευτέρα το «αφεντικό» της πανευρωπαϊκής εταιρείας πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η μεταβλητότητα της τρέχουσας εβδομάδας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τους επενδυτές να έχουν αρκετούς λόγους για να χαίρονται, αλλά κι αρκετούς λόγους για να ανησυχούν.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)