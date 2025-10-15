Wall Street: S&P 500 επιστρέφει σε θετικό έδαφος με ώθηση από Bank of America και Morgan Stanley

O S&P 500 επέστρεψε σε θετικό έδαφος στη σημερινή συνεδρίαση, χάρη στα εντυπωσιακά αποτελέσματα των Bank of America και Morgan Stanley. Οι συνεχιζόμενες ανησυχίες γύρω από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνας και το κυβερνητικό shutdown έχουν επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα, όμως πέρασαν σε «δεύτερη μοίρα» μπροστά στον ενθουσιασμό για το καλύτερο του αναμενομένου ξεκίνημα της περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο Dow Jones έκλεισε τη συνεδρίαση με ελάχιστη μεταβολή, με πτώση μόλις 17,15 μονάδων ή 0,04% στις 46.253,31 μονάδων. Προς στιγμή, ο δείκτης ενισχυόταν κατά 422,88 μονάδες.

Ο S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,4% στις 6.671,06 μονάδες, αφού ενδοσυνεδριακά ενισχύθηκε έως 1,2%. Όσο για τον Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,7% στις 22.670,08 μονάδες, σημειώνοντας στη διάρκεια της συνεδρίασης και αυτός κέρδη έως 1,4%.

Ο δείκτης VIX που παρακολουθεί τη μεταβλητότητα στη Wall Street, έφθασε στις 20,7 μονάδες στη διάρκεια της συνεδρίασης. Την περασμένη Παρασκευή έκανε άλμα στο 21,6, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαίου.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 0,5%, αφού όμως ενδοσυνεδριακά ενισχύθηκε 2,7%.

«Οι επενδυτές δεν φαίνεται να είναι έτοιμοι να οδηγήσουν τις μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά αυτή τη στιγμή, καθώς περιμένουν περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα και σχόλια από Ουάσινγκτον ή Πεκίνο πριν συνεχίσουν ανοδικά», δήλωσε στο CNBC ο Χοσέ Τόρες, επικεφαλής οικονομολόγος στην Interactive Brokers. «Η μεταβλητότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κάτι που σημαίνει πιθανές απότομες κινήσεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς οι επενδυτές αναζητούν σημαντικές ειδήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα και τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου».

Οι επενδυτές βρίσκονται σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί.

Την Τρίτη, ο S&P 500 προσπάθησε να ανακάμψει, αλλά τελικά έκλεισε χαμηλότερα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με εμπάργκο στο μαγειρικό λάδι από την Κίνα, σε αντίποινα επειδή το Πεκίνο δεν αγοράζει αμερικανική σόγια.

Ωστόσο, η πρόσφατη χρηματιστηριακή μεταβλητότητα που έχει προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος δεν έχει αποθαρρύνει τους Αμερικανούς αξιωματούχους από το να διατηρήσουν σκληρή στάση στις συνομιλίες με την Κίνα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε επειδή το χρηματιστήριο πέφτει», είπε σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNBC.

«Θα διαπραγματευτούμε επειδή κάνουμε αυτό που είναι οικονομικά σωστό για τις ΗΠΑ».

Επίσης, η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που διανύει την τρίτη εβδομάδα της, έχει επιτείνει την αβεβαιότητα. Λόγω του κλεισίματος, η δημοσίευση σημαντικών οικονομικών στοιχείων από ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχει διακοπεί επ’ αόριστον, δημιουργώντας «τυφλά σημεία» για τους traders.

Την αρχή της ανόδου στη συνεδρίαση πυροδότησαν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των Bank of America και Morgan Stanley.

«Οι τράπεζες έχουν ξεπεράσει τόσο τις προβλέψεις για κέρδη όσο και για έσοδα», δήλωσε στο CNBC ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της CFRA Research. «Αυτό δείχνει ότι η οικονομία παραμένει ισχυρή και, σε συνδυασμό με την πιθανότητα η Fed να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων στο τέλος του μήνα, ενισχύεται η αισιοδοξία των επενδυτών».