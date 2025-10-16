Υπό πίεση παρέμεινε το δολάριο

Υποχώρησε και χθες το δολάριο έναντι καλαθιού με τα κυριότερα νομίσματα του πλανήτη, αφότου τα σχόλια του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ενίσχυσαν τα στοιχήματα για επιτοκιακές μειώσεις τους επόμενους μήνες. Από την άλλη, το γιεν και το δολάριο Αυστραλίας συνέχισαν να ανακάμπτουν από τις απότομες απώλειες έναντι του αμερικανικού νομίσματος στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,21%, στις 98,84 μονάδες, καθώς οι δηλώσεις Πάουελ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για ακόμη δύο μειώσεις επιτοκίων εντός του 2025, για να ακολουθήσουν ακόμη τρεις το 2026, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Έναντι του γιεν, το δολάριο υποχώρησε 0,4%, στο 151,23, ενώ αντίστοιχες ήταν οι απώλειές του και έναντι του δολαρίου Αυστραλίας. Το ευρώ ενισχύθηκε 0,15% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, στο 1,1622, βρίσκοντας στήριγμα στην απόφαση της κυβέρνησης του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί να αναστείλει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027. Τέλος, το ρωσικό ρούβλι άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου έναντι του δολαρίου, με κορυφαίο αξιωματούχο να υποστηρίζει ότι η ισχύς του ρωσικού νομίσματος συνδέεται με τη συρρίκνωση των εισαγωγών λόγω των υψηλών επιτοκίων.