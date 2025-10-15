Χρηματιστήριο: Τρίτωσε το κακό, με πτώση κάτω των 2.050 μονάδων

Την 3η σερί αρνητική συνεδρίαση συμπλήρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό δεν φάνηκε ικανό να ανακόψει την εγχώρια νευρικότητα, η οποία έχει στοιχίσει τουλάχιστον -3%.

Η ελληνική αγορά, μ’ αυτό τον τρόπο, παρέμεινε εκτός του εύρους… δράσης των υψηλών 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αν και συνέχισε να «κρατά» με άνεση το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, το οποίο είναι απαραβίαστο από τις αρχές Αυγούστου (σε επίπεδο τιμής κλεισίματος).

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέα κάμψη κατά -0,54% και διαμορφώθηκε στις 2.045,81 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 11 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.056,86 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 31 μονάδες (από 2.043,61 έως 2.074,92 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 253,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen συνέχισε σε καθοδικό έδαφος, διολισθαίνοντας κατά τουλάχιστον -5%. Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΑΠ, στον απόηχο του χθεσινού -6,98%, υποχώρησε ελεγχόμενα στα 18,6 ευρώ, ενώ Jumbo – Alpha – ΔΕΗ έχασαν από -1%.

Στασιμότητα στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά το διήμερο profit taking, εμφάνισε σταθεροποιητικές τάσεις στις παρυφές των 2.400 μονάδων, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο -0,17% και τις 2.396 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank περιορίστηκε στο -1,11% και τα 3,56 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολούθησε στο -0,60% και τα 7,236 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύτηκε στο -0,15% και τα 13,66 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank αυξήθηκε στο +0,39% και τα 3,632 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου ενισχύθηκε στο +0,75% και τα 8,02 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διευρύνεται στο +1,64% και τα 8,70 ευρώ, πλησιάζοντας τα ρεκόρ των 8,8 ευρώ. Στο -2,09% και το 1,5 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,55% και τις 5.172 μονάδες), η μετοχή της Metlen κατρακύλησε περαιτέρω στο -5,09% και τα 42,5 ευρώ, με τον ημερήσιο τζίρο να φθάνει στα 40,7 εκατ. ευρώ. Πλέον η διόρθωση από τα ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ), ανέρχεται σε σχεδόν 14 ευρώ/μετοχή, με τα τρια ξένα funds που έχουν σορτάρει, να αποδεικνύονται οι μεγάλοι νικητές της περιόδου. Πτώση άνω του -1% παρουσίασαν και οι τιμές των Helleniq Energy – Jumbo – ΔΕΗ, με τον τίτλο της Aktor Group να χάνει -2%, υποχωρώντας στα 8,4 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Aegean Airlines απογειώθηκε στο +3% και τα 13,7 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από την υποχώρηση των αεροπορικών καυσίμων και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στηρίγματα παρείχε και η μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία έκλεισε στο +1,1% και τα 39,2 ευρώ. Από την πλευρά της, η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία έχει πιεστεί έντονα λόγω των ανησυχιών για τις προοπτικές της μερισματικής πολιτικής, (ως απόρροια του deal με την Allwyn), αναδίπλωσε μετριοπαθώς στο -0,3% και τα 18,6 ευρώ. Η εισηγμένη παρέμεινε κάτω των 19,04 ευρώ/μετοχή, τιμή στην οποία όσοι μέτοχοι διαφωνούν με τη συνένωση, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου -με την προϋπόθεση ότι θα αφορά λιγότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,18% και 2.807 μονάδες), η μετοχή της Alumil έκανε μίνι ράλι στο +4% και τα 4,9 ευρώ, ενώ μικρά κέρδη στο +0,3% και το 1,128 ευρώ εμφάνισε η τιμή της Intralot, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να επιβαρύνεται από την πρόσφατη εισαγωγή των νέων μετοχών. Στο +1,5% και τα 4,19 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Fourlis. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ βρέθηκε στο -0,15% και τα 6,6 ευρώ, με το βλέμμα να παραμένει στραμμένο στη δημόσια πρόταση της Euronext, μετά και τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία. Κάμψη άνω του -1% κατέγραψαν οι τίτλοι των ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, AVAX, Intracom και Ideal Holdings. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις μετοχές των ΕΚΤΕΡ (+3,6%) και ΙΛΥΔΑ (+4,8%), οι οποίες πραγματοποίησαν άλμα σε νέα ιστορικά υψηλά (2,87 και 5,24 ευρώ, αντίστοιχα).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 46 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 17 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 138,9 δισ. ευρώ.

Ψάχνει… αντίδραση το Χρηματιστήριο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν καταφέρνει να βρει την επιθυμητή αντίδραση, καθώς ούτε τα στηρίγματα από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό καθίστανται ικανά να ανακόψουν την εξελισσόμενη νευρικότητα.

Από τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης χάνει περισσότερο από 65 μονάδες (-3%), έχοντας πέσει… άτσαλα από τις 2.110 μονάδες πρώτα στις 2.087 και στις 2.056 μονάδες, και σήμερα στις 2.045 μονάδες.

Το profit taking στις τράπεζες και οι μαζικές ρευστοποιήσεις σε παραδοσιακά blue chips (χαρακτηριστική η περίπτωση της Metlen) αποτελούν τους βασικούς λόγους της αναδίπλωσης, η οποία έχει «φρενάρει» την πορεία προς τις κορυφές του Αυγούστου (2.126 μονάδες) και έχει επαναφέρει τη γνωστή συσσώρευση του Σεπτεμβρίου (1.995 – 1.971 μονάδες).

Βέβαια, αυτό επ’ ουδενί ανατρέπει τη «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής αγοράς, η οποία από τις αρχές του 2025 «τρέχει» με περισσότερο από 85%, κινούμενη σταθερά άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων (υψηλά 15ετίας).

Η προδιαγεγραμμένη πορεία προς τις Αναπτυγμένες Αγορές, μετά το πράσινο φως του FTSE Russell, και η δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, συνιστούν τους «φρέσκους» καταλύτες της Αθήνας, την ίδια στιγμή που την Παρασκευή αναμένεται η ετυμηγορία του Standard & Poor’s για την αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου.

Δίπλα στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι γενναιόδωρες μερισματικές διανομές του φθινοπώρου, με τις εισηγμένες (κυρίως οι τράπεζες) να μοιράζουν ένα ποσό της τάξης των 500 εκατ. ευρώ σε μια προσωρινή επιβράβευση για τις ανθεκτικές επιδόσεις στη χρήση του 2025.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η διάθεση των επενδυτών παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, χάρη στην προσδοκία για νέα μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve, κάτι που επιτρέπει στους βασικούς δείκτες να ανακάμψουν από το χαμηλό δύο εβδομάδων. Βέβαια, ο κίνδυνος της εμπορικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένει υψηλός.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,53% και τις 567 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να είναι αμετάβλητος στις 24.220 μονάδες. Μίνι ράλι στο +2% γράφει ο γαλλικός CAC 40. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones κερδίζει τουλάχιστον 400 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διευρύνεται κατά +1,1% και φθάνει στις 6.720 μονάδες.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)