Χρηματιστήριο: Το αρνητικό 3×3 «ανοίγει» τη διόρθωση του AVAX

Στο 50% περιορίζεται η φετινή απόδοση

Τρεις σερί αρνητικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει η μετοχή του AVAX, η οποία «ανοίγει» στο -11,5% το ποσοστό της διόρθωσης από τις κορυφές του Αυγούστου (2,6 ευρώ).

Η τρέχουσα αναδίπλωση «ρίχνει» την αποτίμηση στα 341 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας στο +50% τη φετινή απόδοση.

Σίγουρα η βελτίωση σε τζίρο και καθαρή κερδοφορία για το α’ εξάμηνο είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Ωστόσο, ουδείς μπορεί να αγνοήσει την αναλογία υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια (6,8x).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

