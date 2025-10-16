Logo Image

Χρηματιστήριο: Αντίδραση 2μήνου για τη μετοχή της Aegean

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Αντίδραση 2μήνου για τη μετοχή της Aegean

Στο 1,2 δισ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης

Με την καλύτερη συνεδρίαση από τις 11 Αυγούστου (+3%) αντιδρά η μετοχή της Aegean Airlines στο ευνοϊκό περιβάλλον του χαμηλότερου κόστους αεροπορικών καυσίμων και της αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

Εάν και η απόσταση από τα ρεκόρ των 15 ευρώ παραμένει στην περιοχή του -10%, η ανοδική κίνηση στα 13,7 ευρώ έρχεται να βελτιώσει τις προοπτικές της εισηγμένης, η οποία αποτιμάται σε περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ. 

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube