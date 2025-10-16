Χρηματιστήριο: Αντίδραση 2μήνου για τη μετοχή της Aegean

Με την καλύτερη συνεδρίαση από τις 11 Αυγούστου (+3%) αντιδρά η μετοχή της Aegean Airlines στο ευνοϊκό περιβάλλον του χαμηλότερου κόστους αεροπορικών καυσίμων και της αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

Εάν και η απόσταση από τα ρεκόρ των 15 ευρώ παραμένει στην περιοχή του -10%, η ανοδική κίνηση στα 13,7 ευρώ έρχεται να βελτιώσει τις προοπτικές της εισηγμένης, η οποία αποτιμάται σε περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)