Χρηματιστήριο: Πλησιάζει το +300% το ράλι στην ΙΛΥΔΑ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

«Πρωταθλήτρια» των φετινών αποδόσεων

Ασταμάτητη μοιάζει η μετοχή της ΙΛΥΔΑ, η οποία όχι μόνο διασπάει την αντίσταση των 5 ευρώ, αλλά συνεχίζει ανοδικά άνω των 5,2 ευρώ.

Το φετινό ράλι προσεγγίζει πλέον το +300%, με την κεφαλαιοποίηση να έχει «καβαλήσει» τα 73 εκατ. ευρώ.

Σίγουρα, ο ρόλος των βασικών μετόχων στο εξελισσόμενο ράλι είναι κάτι παραπάνω από καθοριστικός, σε συνδυασμό πάντα με τα εύρωστα μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

