«Τυφώνας» συμφωνιών αξίας 27 δισ. ευρώ στις Εισηγμένες – Ποια μεγάλα deals ξεχωρίζουν

Ένα «τυφώνας» επιχειρηματικών συμφωνιών, οι οποίες αφορούν από εξαγορές, πωλήσεις και συμπράξεις έως ομολογιακές εκδόσεις, νέες εισαγωγές και μεγάλες επενδύσεις, παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Είναι ενδεικτικό ότι η συνολική αξία των παραπάνω κινήσεων υπερβαίνει τα 27,7 δισ. ευρώ μέσα στο 2025, αν και το πραγματικό ποσό είναι αρκετά μεγαλύτερο, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εισηγμένες προτιμούν να μην δημοσιοποιούν ακριβή νούμερα.

Η κινητικότητα στον χώρο του επιχειρείν διατρέχει οριζόντια όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης της Λεωφόρου Αθηνών, με τις τράπεζες, τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις κατασκευές και την πληροφορική να τίθενται στην προμετωπίδα αυτής της αυξημένης διάθεσης για ανακατατάξεις. Μια διάθεση, η οποία είχε αρχίσει να ανεβάσει ρυθμούς από πέρυσι και η οποία συνιστά συνάρτηση των ανθεκτικών ρυθμών ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, η προοπτική ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ομπρέλα του Euronext, σε συνδυασμό με τη δρομολογούμενη επαναφορά στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών, δημιουργούν νέες συνθήκες κι απαιτούν τη σταδιακή προσαρμογή των εγχώριων εισηγμένων, οι οποίες καλούνται να μεγαλώσουν περαιτέρω, προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στις ομοειδείς εταιρείες από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Με λίγα λόγια, να δημιουργήσουν εθνικούς «πρωταθλητές», οι οποίοι θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν ένα ικανό κομμάτι από την πίττα των διαθέσιμων επενδυτικών κεφαλαίων.

Από την άλλη πλευρά, η συμπλήρωση μίας 10ετίας από την κορύφωση της οικονομικής κρίσης έχει δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες για αρκετούς ξένους επενδυτές, οι οποίοι είχαν επιλέξει να επενδύσουν στην Ελλάδα σε μια περίοδο, κατά την οποία κάτι τέτοιο φάνταζε ως απονενοημένο διάβημα.

Έτσι, τα συσσωρευμένα κέρδη των τελευταίων χρόνων καθιστούν ευκολότερη την απόφαση για profit taking, μέσω της ρευστοποίησης των ελληνικών assets. Βέβαια, αυτό επ’ ουδενί ανατρέπει την εικόνα ισχύος των ελληνικών εισηγμένων, κάτι που αποτυπώνεται στην ισχυρή επενδυτική ζήτηση κάθε φορά που προκύπτει η διάθεση είτε μετοχών, είτε ομολογιών.

Οι συμφωνίες που ξεχωρίζουν

Συνολικά, μέσα στο 2025, οι συμφωνίες των εισηγμένων του Χ.Α. υπολογίζονται σε τουλάχιστον 89, με τη μεγαλύτερη όλων να έρχεται πριν δύο 24ώρα, όταν ΟΠΑΠ και Allwyn ανακοίνωσαν τη συνένωσή τους, σε μια σύμπραξη αξίας 16 δισ. ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει τη Νο.1 εισηγμένη του Χ.Α. αλλά και τη Νο.2 εισηγμένη παγκοσμίως στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Άξιο αναφοράς είναι και το deal, ύψους 2,6 δισ. ευρώ, μεταξύ της Intralot και της Bally’s, το οποίο προσδίδει νέα δυναμική στην εταιρεία που ίδρυσε ο Σωκράτης Κόκκαλης. Μένοντας στην Intralot, ας έχουμε υπόψη και την πρόσφατη ΑΜΚ των 429 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας χρηματοδοτήθηκε ο παραπάνω μετασχηματισμός.

Στον χώρο των ακινήτων, τώρα, η Lamda Development μπορεί να είδε τις οικογένειες Κάτσου – Γερμανού να αποχωρούν και να μηδενίζουν τη συμμετοχή τους, αλλά την ίδια στιγμή εξασφάλισε μια συμφωνία, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με την ION Group από την Ιταλία.

Όσον αφορά τις κατασκευές, η μεταβίβαση της Άκτωρ Παραχωρήσεις, το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (500 εκατ. ευρώ) και η ΑΜΚ της Aktor Group (200 εκατ. ευρώ) συνιστούν ορόσημα για τον κλάδο, χωρίς να παραλείπουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις, οι οποίες συμπληρώνουν μια εικόνα έντονης προσαρμογής.

Στην ενέργεια, παράλληλα, το επικείμενο ομόλογο της ΔΕΗ, ύψους 775 εκατ. ευρώ, η εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αλλά και οι διαδοχικές επενδύσεις της εταιρείας σε Βοιωτία – Βόλο, η απόκτηση του 100% της Elpedison από τη Helleniq Energy, η σύμπραξη Motor Oil – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ηλεκτρική ενέργεια, είναι μερικά μόνο από τα μεγάλα deals, τα οποία χαρακτηρίζουν τον τομέα μέσα στο 2025.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στα τρόφιμα, όπου η Ideal Holdings, στην οποία η Oak Hill Advisors επένδυσε φέτος το ποσό των 115 εκατ. ευρώ, προχώρησε στην εξαγορά της Μπαρμπα-Στάθης.

Φυσικά, το πλέον «ζωηρό» ενδιαφέρον παρατηρείται στις τράπεζες, οι οποίες όχι άδικα αποδεικνύονται οι μεγάλες κερδισμένες, όπως προκύπτει από τις τιμές των μετοχών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα placements των Πρεμ Γουάτσα (σε Eurobank), Τζον Πόλσον (σε Πειραιώς και Alpha) και EBRD (σε Τρ. Κύπρου) έδωσαν την ευκαιρία αφενός για την αποκόμιση σημαντικών υπεραξιών, αφετέρου για την είσοδο νέων επενδυτών.

Δίπλα σ’ αυτά έρχονται να προστεθούν οι κινήσεις επέκτασης των Ομίλων, με την Eurobank να αποκτά το εναπομείναν 80% της Eurolife Life, την Τρ. Πειραιώς να εξαγοράζει την Εθνική Ασφαλιστική, την Alpha Bank να προχωρά στην ενσωμάτωση των AstroBank – Flexin – Axia Ventures και να ενισχύει την έκθεση στην Prodea, και την Credia Bank να «χτυπά» την HSBC Mάλτας.

Από εκεί και πέρα, η Titan Cement μόλις τον Φεβρουάριο ολοκλήρωσε τη μεγάλη εισαγωγή της αμερικανική θυγατρικής στη Wall Street, η Aegean Airlines σήκωσε 250 εκατ. ευρώ από την αγορά ομολόγων, o OTE απεγκλωβίστηκε από τη Ρουμανία, η Premia συνέχισε τις επενδύσεις στον χώρο των ξενοδοχείων, ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών πούλησε το 20% της «Αριάδνης», οι Fais Group – Alter Ego – Qualco εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο, η Unibios έκανε το… μπαμ, εξαγοράζοντας τη γαλλική Osmosun, η Ευρώπη Holdings ξεκίνησε «χτίσιμο» της νέας δομής και οι Κυριακούλης – Intertech απέκτησαν νέο βασικό μέτοχο.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)