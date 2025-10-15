Χρηματιστήριο: Επιμένει η νευρικότητα, νέα πτώση στη Metlen – Σε υψηλά επίπεδα ο τζίρος

Νέες δυσκολίες αντιμετωπίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό δεν φαίνεται να ανακόπτει την εγχώρια νευρικότητα, η οποία διατηρείται για 3η διαδοχική ημέρα.

Η ελληνική αγορά, μ’ αυτό τον τρόπο, παραμένει εκτός του εύρους… δράσης των υψηλών 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αν και συνεχίζει να «κρατά» με άνεση το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, το οποίο είναι απαραβίαστο από τις αρχές Αυγούστου (σε επίπεδο τιμής κλεισίματος).

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει κάμψη κατά -0,22% και διαμορφώνεται στις 2.052,42 μονάδες, χάνοντας περίπου 4,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.056,86 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 31 μονάδες (από 2.043,61 έως 2.074,91 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 110,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen συνεχίζει σε καθοδικό έδαφος, διολισθαίνοντας κατά τουλάχιστον -3%. Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΑΠ, μετά το χθεσινό -6,98%, ανακάμπτει ήπια κατά +0,5%, ενώ οριακά ανοδικά κινείται και η Intralot.

Στασιμότητα στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά το διήμερο profit taking, εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στην περιοχή των 2.400 μονάδων, με αποτέλεσμα να «παίζει» στο -0,04% και τις 2.399 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank αυξάνεται στο +0,19% και τα 3,625 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,07% και τα 13,69 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο -0,50% και τα 3,582 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς περιορίζεται στο -0,52% και τα 7,242 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου ενισχύεται στο +0,50% και τα 8,00 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διευρύνεται στο +2,1% και τα 8,74 ευρώ, πλησιάζοντας τα ρεκόρ των 8,8 ευρώ. Στο -0,65% και το 1,522 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,20% και τις 5.190 μονάδες), η μετοχή της Metlen κατρακυλά περαιτέρω στο -3,1% και τα 43,3 ευρώ, με τον ημερήσιο τζίρο να φθάνει στα 26,1 εκατ. ευρώ. Πλέον η διόρθωση από τα ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ), ανέρχεται σε περισσότερα από 13 ευρώ/μετοχή, με τα τρια ξένα funds που έχουν σορτάρει, να αποδεικνύονται οι μεγάλοι νικητές της περιόδου. Πτώση στο -1,8% και τα 8,03 ευρώ παρουσιάζει η τιμή της Helleniq Energy. Στον αντίποδα, η μετοχή της Cenergy «γυρίζει» στο +1,1% και τα 13,16 ευρώ. Από την πλευρά της, η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία πιέστηκε έντονα χθες λόγω των ανησυχιών για τις προοπτικές της μερισματικής πολιτικής, (ως απόρροια του deal με την Allwyn), ανακάμπτει μετριοπαθώς στο +0,5% και τα 18,8 ευρώ. Βέβαια, η εισηγμένη παραμένει κάτω των 19,04 ευρώ/μετοχή, τιμή στην οποία όσοι μέτοχοι διαφωνούν με τη συνένωση, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου -με την προϋπόθεση ότι θα αφορά λιγότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,41% και 2.800 μονάδες), η μετοχή της Alumil κάνει μίνι ράλι στο +4% και τα 4,9 ευρώ, ενώ μικρά κέρδη στο +0,3% και το 1,128 ευρώ εμφανίζει η τιμή της Intralot, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να επιβαρύνεται από την πρόσφατη εισαγωγή των νέων μετοχών. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ οπισθοχωρεί στο -1,66% και τα 6,5 ευρώ, με το βλέμμα να παραμένει στραμμένο στη δημόσια πρόταση της Euronext. Κάμψη άνω του -1% καταγράφουν, επίσης, οι τίτλοι των ΟΛΠ, Κρι Κρι και AVAX. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις μετοχές των ΕΚΤΕΡ (+3,9%) και ΙΛΥΔΑ (+3,2%), οι οποίες πραγματοποιούν άλμα σε νέα ιστορικά υψηλά (2,88 και 5,16 ευρώ, αντίστοιχα).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 56 μετοχές κινούνται καθοδικά, 49 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 16 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 139,4 δισ. ευρώ.

Ψάχνει την… αντίδραση το Χρηματιστήριο

Αντίδραση μετά τη διήμερη καθοδική κίνηση επιθυμεί να «βγάλει» το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναζητώντας στηρίγματα κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει τα απόνερα της νέας εμπορικής κρίσης.

Από τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης χάνει περισσότερο από 50 μονάδες (-2,7%), έχοντας πέσει… άτσαλα από τις 2.110 μονάδες στις 2.056 μονάδες. Μάλιστα, χθες η ημερήσια πτώση άγγιξε το -1,5%.

Το profit taking στις τράπεζες και οι μαζικές ρευστοποιήσεις σε δύο παραδοσιακά blue chips, δηλαδή τον ΟΠΑΠ και τη Metlen, αποτελούν τους βασικούς λόγους της εξελισσόμενης αναδίπλωσης, η οποία έχει «φρενάρει» την πορεία προς τις κορυφές του Αυγούστου (2.126 μονάδες) και έχει επαναφέρει τη γνωστή συσσώρευση του Σεπτεμβρίου (1.995 – 1.971 μονάδες).

Βέβαια, αυτό επ’ ουδενί ανατρέπει τη «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής αγοράς, η οποία από τις αρχές του 2025 «τρέχει» με περισσότερο από 86%, κινούμενη σταθερά άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων (υψηλά 15ετίας).

Η προδιαγεγραμμένη πορεία προς τις Αναπτυγμένες Αγορές, μετά το πράσινο φως του FTSE Russell, και η δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, συνιστούν τους «φρέσκους» καταλύτες της Αθήνας, την ίδια στιγμή που την Παρασκευή αναμένεται η ετυμηγορία του Standard & Poor’s για την αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου.

Δίπλα στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι γενναιόδωρες μερισματικές διανομές του φθινοπώρου, με τις εισηγμένες (κυρίως οι τράπεζες) να μοιράζουν ένα ποσό της τάξης των 500 εκατ. ευρώ σε μια προσωρινή επιβράβευση για τις ανθεκτικές επιδόσεις στη χρήση του 2025.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η διάθεση των επενδυτών παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, χάρη στην προσδοκία για νέα μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve, κάτι που επιτρέπει στους βασικούς δείκτες να ανακάμψουν από το χαμηλό δύο εβδομάδων. Βέβαια, ο κίνδυνος της εμπορικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένει υψηλός.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,63% και τις 568 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,18% και να φθάνει στις 24.280 μονάδες. Μίνι ράλι στο +2,4% γράφει ο γαλλικός CAC 40. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)