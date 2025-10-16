Ταμείο 1,3 δισ. ευρώ μοιράζονται οι «μικροί» του Χρηματιστηρίου – Ποιες περιπτώσεις ξεχωρίζουν

Ταμείο 1,3 δισ. ευρώ έχουν να διαχειριστούν οι λεγόμενες μικρές και μεσαίες εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πρόκειται για συνολικά 79 εταιρείες, οι οποίες δεν εντάσσονται ούτε στον FTSE Large Cap, ούτε στον FTSE Mid Cap.

Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί τη συμβολή τους στον σχηματισμό μιας ανθεκτικής χρηματοοικονομικής εικόνας για την εγχώρια κεφαλαιαγορά, η οποία αφήνει υποσχέσεις αφενός για νέες μερισματικές διανομές, αφετέρου για «φρέσκες» κινήσεις στη σκακιέρα των deals.

Η ακριβής επίδοση των «79», με βάση τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του α’ εξαμήνου, ανέρχεται σε 1,309 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή κάμψη κατά μόλις 49,3 εκατ. ευρώ (-3,3%) σε σχέση με την αντίστοιχη του 2024.

Όμως, όλο το «ζουμί» βρίσκεται σε 26 εισηγμένες, των οποίων το συνολικό ταμείο κυμαίνεται σε 1,174 δισ. ευρώ, έχοντας στην… άκρη από τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ η κάθε μία. Στον αντίποδα, υπάρχουν 53 μικρές και πολύ μικρές εταιρείες, των οποίων τα διαθέσιμα υπολογίζονται σε μονοψήφιο αριθμό εκατ. ευρώ (<10 εκατ. ευρώ).

Εξετάζοντας, τώρα, τις επιμέρους εισηγμένες, η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας φιγουράρει στην 1η θέση με διαθέσιμη ρευστότητα 238,7 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό, το οποίο ανεβαίνει σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα, αν λάβουμε υπόψη και τις τοποθετήσεις σε μετοχές, ομόλογα κι αμοιβαία κεφάλαια.

Η Prodea, από την πλευρά της, έχει χρηματικό απόθεμα 97,1 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Attica Group με 78,5 εκατ. ευρώ, η Πλαστικά Κρήτης με 77,9 εκατ. ευρώ, η Qualco με 68,7 εκατ. ευρώ, η Alpha Real Estate με 65,3 εκατ. ευρώ, η ΕΥΑΘ με 62,2 εκατ. ευρώ, η Noval Property με 57,3 εκατ. ευρώ και η Alter Ego με 51,3 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, άνω των 30 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το ταμείο των Τεχνικής Ολυμπιακής, Interlife, ΕΛΑΣΤΡΟΝ και Flexopack, ενώ έπονται οι Orilina, Ιατρικό Αθηνών, Fais Group και ΛΑΜΨΑ με τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ.

Space Hellas, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΕΛΙΝΟΙΛ, ΕΚΤΕΡ, Πετρόπουλος, Mevaco, Ευρώπη Holdings, Performance Technologies και Μοτοδυναμική συμπληρώνουν τις εισηγμένες με ταμείο άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στις Trastor και Premia, οι οποίες ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο είχαν διψήφιο αριθμό εκατ. ευρώ (34,4 και 13,8 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα), οι επενδύσεις σε νέα ακίνητα έχουν ρίξει το χρηματικό απόθεμα σε 9,5 και 6,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο α’ εξάμηνο του 2025 και στο β’ εξάμηνο του 2024*

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)