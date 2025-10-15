Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι 13% για τη Louis Vuitton – Ανάπτυξη για πρώτη φορά μέσα το 2025

Οι μετοχές της LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), σημείωσαν ράλι 13% την Τετάρτη, καθώς ο γαλλικός όμιλος κατέγραψε ανάπτυξη για πρώτη φορά φέτος και δεσμεύτηκε να εδραιώσει την ηγετική του θέση στον παγκόσμιο χώρο της πολυτέλειας.

Η LVMH – ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελών ειδών στον κόσμο και μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες της Ευρώπης – δήλωσε ότι η οργανική ανάπτυξη για το γ’ τρίμηνο ανήλθε στο 1% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας μια ανάκαμψη από δύο συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα.

Τα έσοδα για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 18,3 δισ. ευρώ (21,3 δισ. δολάρια), υποχωρώντας κάτω από τα έσοδα των 19,1 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, αλλά ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Οι μετοχές διαπραγματεύτηκαν τελευταία φορά 12,8% υψηλότερα.

Ανοδικά η Ευρώπη με οδηγό τα brand πολυτελείας

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τα brand πολυτελείας να ηγούνται των κερδών, καθώς οι αγορές στην Ευρώπη ανέκαμψαν μετά το χαμηλό δύο εβδομάδων στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραφε άνοδο 7%. Ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε κέρδη 2,4%, με τον ιταλικό FTSE MIB να διαπραγματεύεται 0,7% υψηλότερα, τον γερμανικό DAX να κερδίζει 0,2% και τον βρετανικό δείκτη FTSE να παρουσιάζει μικρή μεταβολή.

Τα brand πολυτελείας κινούνται με ισχυρά κέρδη, με επικεφαλής την LVMH και την Christian Dior να σημειώνει άνοδο 12,5%. Οι μετοχές της Kering καταγράφουν άλμα 6%, καθώς οι Moncler και Burberry ενισχύονται 7%.