Χρηματιστήριο: Βγάζει… αντίδραση μετά το διήμερο πτωτικό σερί – Tα βλέμματα στον ΟΠΑΠ

Σε θετικό έδαφος επανέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να βγάζουν… αντίδραση μετά το διήμερο πτωτικό σερί, το οποίο στοίχισε περισσότερο από -2,7%.

Η ελληνική αγορά παίρνει καύσιμα κυρίως από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό, την ίδια στιγμή που η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη και στις πλούσιες εξελίξεις της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής.

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο κατά +0,88% και διαμορφώνεται στις 2.074,91 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 18 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.056,86 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 11 μονάδες (από 2.063,07 έως 2.074,91 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, ο ΟΠΑΠ, μετά το χθεσινό -6,98%, ανακάμπτει κατά τουλάχιστον +1,5%, ενώ ανοδικά στο +1,3% κινείται η Eurobank. Οι τιμές των Aegean, Coca Cola και ΔΕΗ ακολουθούν στο +1%, ενώ ελεγχόμενες πιέσεις ασκούνται στην ΕΧΑΕ.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά το διήμερο profit taking, συσσωρεύει δυνάμεις στην περιοχή των 2.400 μονάδων, καθώς ενισχύεται διστακτικά στο +0,54% και τις 2.413 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνεται στο +1,33% και τα 3,666 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολουθεί στο +0,97% και τα 3,635 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο +0,15% και τα 13,7 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς είναι αμετάβλητη στα 7,282 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αυξάνεται στο +0,50% και τα 8,00 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να βρίσκεται στο +1,4% και τα 8,68 ευρώ. Στο +1,17% και το 1,55 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,71% και τις 5.238 μονάδες), η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία πιέστηκε έντονα χθες λόγω των ανησυχιών για τις προοπτικές της μερισματικής πολιτικής, ως απόρροια του deal με την Allwyn, ανακάμπτει στο +1,66% και τα 18,97 ευρώ. Βέβαια, παραμένει κάτω των 19,04 ευρώ, τιμή στην οποία όσοι μέτοχοι διαφωνούν με τη συνένωση, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου -με την προϋπόθεση ότι θα αφορά λιγότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της ΔΕΗ διευρύνεται στο +1,18% και τα 14,63 ευρώ, παραμένοντας σε απόσταση – βολής από τα πρόσφατα υψηλά των 14,79 ευρώ. Aegean Airlines και Coca Cola HBC παρέχουν επιπλέον στηρίγματα, καθώς αυξάνονται κατά τουλάχιστον +1%, επιστρέφοντας στα 13,4 και 39,2 ευρώ, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,46% και 2.825 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχωρίζει θετικά στο +1,07% και το 1,136 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του +1% εμφανίζουν και οι τιμές των ΟΛΘ, Alumil, AVAX, Profile, Fourlis. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ οπισθοχωρεί στο -0,76% και τα 6,56 ευρώ, με το βλέμμα να παραμένει στραμμένο στη δημόσια πρόταση της Euronext. Κάμψη στο -1% και τα 7,18 ευρώ καταγράφει και η μετοχή της Quest Συμμετοχών. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στους τίτλους των ΕΚΤΕΡ (+4,3%) και ΙΛΥΔΑ (+3,6%), οι οποίες πραγματοποιούν άλμα σε νέα ιστορικά υψηλά (2,8 και 5,1 ευρώ, αντίστοιχα).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 81 μετοχές κινούνται ανοδικά, 16 μετοχές σημειώνουν πτώση, ενώ εννέα μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 140,3 δισ. ευρώ.

Ψάχνει την… αντίδραση το Χρηματιστήριο

Αντίδραση μετά τη διήμερη καθοδική κίνηση επιθυμεί να «βγάλει» το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναζητώντας στηρίγματα κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει τα απόνερα της νέας εμπορικής κρίσης.

Από τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης χάνει περισσότερο από 50 μονάδες (-2,7%), έχοντας πέσει… άτσαλα από τις 2.110 μονάδες στις 2.056 μονάδες. Μάλιστα, χθες η ημερήσια πτώση άγγιξε το -1,5%.

Το profit taking στις τράπεζες και οι μαζικές ρευστοποιήσεις σε δύο παραδοσιακά blue chips, δηλαδή τον ΟΠΑΠ και τη Metlen, αποτελούν τους βασικούς λόγους της εξελισσόμενης αναδίπλωσης, η οποία έχει «φρενάρει» την πορεία προς τις κορυφές του Αυγούστου (2.126 μονάδες) και έχει επαναφέρει τη γνωστή συσσώρευση του Σεπτεμβρίου (1.995 – 1.971 μονάδες).

Βέβαια, αυτό επ’ ουδενί ανατρέπει τη «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής αγοράς, η οποία από τις αρχές του 2025 «τρέχει» με περισσότερο από 86%, κινούμενη σταθερά άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων (υψηλά 15ετίας).

Η προδιαγεγραμμένη πορεία προς τις Αναπτυγμένες Αγορές, μετά το πράσινο φως του FTSE Russell, και η δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, συνιστούν τους «φρέσκους» καταλύτες της Αθήνας, την ίδια στιγμή που την Παρασκευή αναμένεται η ετυμηγορία του Standard & Poor’s για την αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου.

Δίπλα στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι γενναιόδωρες μερισματικές διανομές του φθινοπώρου, με τις εισηγμένες (κυρίως οι τράπεζες) να μοιράζουν ένα ποσό της τάξης των 500 εκατ. ευρώ σε μια προσωρινή επιβράβευση για τις ανθεκτικές επιδόσεις στη χρήση του 2025.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η διάθεση των επενδυτών παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, κάτι που επιτρέπει στους βασικούς δείκτες να ανακάμψουν από το χαμηλό δύο εβδομάδων, αν και ο κίνδυνος της εμπορικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένει υψηλός.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,75% και τις 568 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,2% και να φθάνει στις 24.296 μονάδες. Μίνι ράλι στο +2,3% γράφει ο γαλλικός CAC 40. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα ανοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

