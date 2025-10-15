HellasFin: Γιατί βλέπει τον S&P 500 στις 6.900 μονάδες έως τα τέλη του 2025 – Οι δύο προϋποθέσεις για επέκταση της bull market

Tρία χρόνια ζωής έχει συμπληρώσει η bull market του S&P 500 στη Wall Street.

Πιο συγκεκριμένα, στις 12 Οκτωβρίου 2022, ο δείκτης έβαλε τέλος στην πτωτική του πορεία (bear market), η οποία είχε ξεκινήσει στις 3 Ιανουαρίου 2022, με συνολική πτώση κατά 25,4% -από τις 4797 στις 3577 μονάδες.

Από εκείνον τον πυθμένα, σύμφωνα με την ανάλυση της HellasFin, ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο κατά +83% μέσα σε τρία χρόνια. Η ανάκαμψη στηρίχθηκε σε:

Ανθεκτική καταναλωτική συμπεριφορά και υγιή οικονομικά των αμερικανικών νοικοκυριών

συμπεριφορά και υγιή οικονομικά των αμερικανικών νοικοκυριών Ισχυρούς εταιρικούς ισολογισμούς και κέρδη-ρεκόρ

Αύξηση περιθωρίων κερδοφορίας

κερδοφορίας Υποχώρηση του πληθωρισμού και αποκλιμάκωση των επιτοκίων από τη FED

και αποκλιμάκωση των επιτοκίων από τη FED Αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη

Το πλήθος κάνει λάθος στους πυθμένες

Όπως συμβαίνει συχνά, η πλειονότητα της οικονομικής κοινότητας είχε εκτιμήσει λανθασμένα ότι επίκειται ύφεση και ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιζόταν. Αντίθετα, η αγορά ανέκαμψε δυναμικά.

Είναι ώριμη η αγορά για νέα πτώση;

Οι ανοδικές αγορές, όπως αναφέρεται στο report της HellasFin, δεν τελειώνουν λόγω ηλικίας, αλλά λόγω ύφεσης. Όπως τα μεγάλα πλοία, χρειάζονται χρόνο για να επιβραδύνουν και να αλλάξουν πορεία. Με βάση τις 11 μεταπολεμικές bull markets στις ΗΠΑ, η μέση διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 49 και 59 μηνών.

Ιστορικά, υπάρχουν τέσσερις ανοδικές αγορές με παρόμοια ισχύ:

Η τρέχουσα αγορά, με 36 μήνες και +83% απόδοση, δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο συνέχισης για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο.

Εκτίμηση για το μέλλον

Υπό την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η ύφεση στις ΗΠΑ και ότι η προβλεπόμενη αύξηση κερδοφορίας +14% για το 2026 παραμένει αμετάβλητη, η HellasFin εκτιμά ότι: