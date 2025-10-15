Πτώση δολαρίου, άνοδος ευρώ

Υποχώρησε χθες το δολάριο έναντι των κυριότερων νομισμάτων, εν μέσω ανησυχιών για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, ενώ αντίθετα το ευρώ βρήκε στήριγμα στην ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης ότι «παγώνει» τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,23% στις 99,04 μονάδες, ενώ το αμερικανικό νόμισμα κατέγραψε απώλειες 0,14% έναντι του ελβετικού φράγκου και 0,13% έναντι του γιεν. ΗΠΑ και Κίνα άρχισαν από χθες να επιβάλλουν λιμενικά τέλη η μία στα πλοία της άλλης, δημιουργώντας ανησυχίες για την παγκόσμια ναυτιλία, ενώ το Πεκίνο προέβη σε κυρώσεις σε πέντε αμερικανικές θυγατρικές της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής εταιρείας Hanwha Ocean.

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέστειλε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2023 έως τις προεδρικές εκλογές του 2027, υποχωρώντας στις πιέσεις της Αριστεράς που είχε αναγάγει το θέμα αυτό σε κομβικό σημείο για την πολιτική επιβίωση της νέας κυβέρνησης. Το ευρώ ενισχύθηκε 0,34% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στο 1,1606.

Ωστόσο, η βρετανική στερλίνα υποχώρησε 0,30% έναντι του δολαρίου, στον απόηχο των στοιχείων που έδειξαν ότι ο ρυθμός αύξησης των αμοιβών στη Βρετανία επιβραδύνεται και οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξάνονται.