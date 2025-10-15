Logo Image

Χρηματιστήριο: Πώς ο… ΟΠΑΠ αλλάζει τη δυναμική του Αεροδρομίου

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Πώς ο… ΟΠΑΠ αλλάζει τη δυναμική του Αεροδρομίου

Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες, μετά το deal για τον ΟΠΑΠ

Άνω των 10 ευρώ έχει επιστρέψει η μετοχή του ΔΑΑ, η οποία χθες αποδείχθηκε ένα από τα ελάχιστα blue chips που αντιστάθηκε στη γενικευμένη πτώση.

Οι αναλυτές δεν αποκλείουν η ώθηση στο Αεροδρόμιο να εκπορεύεται από την αλλαγή στο status του ΟΠΑΠ, o οποίος μετά το deal με την Allwyn αναμένεται να καταστεί μια μετοχή περισσότερο αναπτυξιακή και λιγότερο μερισματική.

Αυτό ενδέχεται να προκαλεί ορισμένες ροές προς τον ΔΑΑ, ο οποίος (σ’ αντίθεση με τον ΟΠΑΠ) παραμένει μια μετοχή κατ’ εξοχήν μερισματική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χαμάς: Δημοσιεύει βίντεο εκτελέσεων στη Γάζα

Χαμάς: Δημοσιεύει βίντεο εκτελέσεων στη Γάζα

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube