Χρηματιστήριο: Πώς ο… ΟΠΑΠ αλλάζει τη δυναμική του Αεροδρομίου

Άνω των 10 ευρώ έχει επιστρέψει η μετοχή του ΔΑΑ, η οποία χθες αποδείχθηκε ένα από τα ελάχιστα blue chips που αντιστάθηκε στη γενικευμένη πτώση.

Οι αναλυτές δεν αποκλείουν η ώθηση στο Αεροδρόμιο να εκπορεύεται από την αλλαγή στο status του ΟΠΑΠ, o οποίος μετά το deal με την Allwyn αναμένεται να καταστεί μια μετοχή περισσότερο αναπτυξιακή και λιγότερο μερισματική.

Αυτό ενδέχεται να προκαλεί ορισμένες ροές προς τον ΔΑΑ, ο οποίος (σ’ αντίθεση με τον ΟΠΑΠ) παραμένει μια μετοχή κατ’ εξοχήν μερισματική.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)