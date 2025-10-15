Logo Image

Χρηματιστήριο: «Βαφτίσια» για την Κυριακούλης

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: «Βαφτίσια» για την Κυριακούλης

Y/KNOT Invest, η νέα εταιρική ταυτότητα

Σε αλλαγή της επωνυμίας της Κυριακούλης προχωρά η νέα διοίκηση της οικογένειας Ρήγα.

Τα «βαφτίσια» αναμένεται να γίνουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου, με την εταιρική ταυτότητα να διαμορφώνεται σε Υ/ΚΝΟΤ Ιnvest Α.Ε.

Παράλληλα, ως «τυράκι» για τους επενδυτές μπορεί να λειτουργήσει και το νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, το οποίο επίσης αναμένεται να εγκριθεί στην προσεχή Γ.Σ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube