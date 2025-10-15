Χρηματιστήριο: «Βαφτίσια» για την Κυριακούλης

Σε αλλαγή της επωνυμίας της Κυριακούλης προχωρά η νέα διοίκηση της οικογένειας Ρήγα.

Τα «βαφτίσια» αναμένεται να γίνουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου, με την εταιρική ταυτότητα να διαμορφώνεται σε Υ/ΚΝΟΤ Ιnvest Α.Ε.

Παράλληλα, ως «τυράκι» για τους επενδυτές μπορεί να λειτουργήσει και το νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, το οποίο επίσης αναμένεται να εγκριθεί στην προσεχή Γ.Σ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)