Χρηματιστήριο: Νέα πτώση κατά σχεδόν 1,5% – «Λύγισε» υπό το βάρος των ΟΠΑΠ και Metlen

Νέο κύμα ρευστοποιήσεων «κάλυψε» το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να κυριαρχούν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, υπό το βάρος των πιέσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Παρά τις ευχάριστες ειδήσεις από το μέτωπο των επιχειρηματικών deals, η ελληνική αγορά απώλεσε το ανοδικό momentum, το οποίο είχε επαναφέρει στο προσκήνιο τις 2.100 μονάδες, με αποτέλεσμα να «γυρίσει» στα γνωστά όρια της συσσώρευσης του Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κάμψη κατά -1,45% και διαμορφώθηκε στις 2.056,86 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 30 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.087,17 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 30 μονάδες (από 2.053,77 έως 2.083,66 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 320,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 63,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, ο ΟΠΑΠ κατρακύλησε κατά σχεδόν -7% και βρέθηκε κάτω των 19 ευρώ (χαμηλό 4μήνου), ενώ αυξημένες πιέσεις ασκήθηκαν και στις Πειραιώς – Alpha – Metlen – Κύπρου – Intralot. Από την άλλη πλευρά, ο ΔΑΑ ανέκτησε το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ.

Αυξημένες πιέσεις στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης οπισθοχώρησε για δεύτερη διαδοχική ημέρα, αφομοιώνοντας τα πρόσφατα υψηλά 10ετίας. Έτσι, σήμερα τερμάτισε στο -1,24% και τις 2.400 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank περιορίστηκε στο -1,01% και τα 3,618 ευρώ, με τους επενδυτές να «χωνεύουν» το deal με τη Eurolife. Βέβαια, το αντίτιμο των 813 ευρώ, το οποίο αποτιμά την ασφαλιστική με P/BV στο 1,45x, εξακολουθεί να συνιστά σημείο συζήτησης.

Η μετοχή της Alpha Bank διολίσθησε στο -2,70% και τα 3,60 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο -2,02% και τα 7,28 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έμεινε αμετάβλητη στα 13,68 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου έπεσε στο -1,97% και τα 7,96 ευρώ (πέρασε πακέτο για το 0,3% στην τιμή του 8,02 ευρώ), με τη μετοχή της Optima Bank να «αντέχει» στο +0,8% και τα 8,56 ευρώ. Στο -0,65% και το 1,532 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,50% και 5.200 μονάδες), η μετοχή του ΟΠΑΠ κατρακύλησε στο -6,98% και τα 18,66 ευρώ, απομακρυνόμενη αισθητά από τις χθεσινές κορυφές των 20,9 ευρώ. Ο τζίρος, μάλιστα, ξεπέρασε τα 77 εκατ. ευρώ. Η πίεση, σύμφωνα με τους αναλυτές, οφείλεται στις εκτιμήσεις ότι το deal με την Allwyn ναι μεν προσδίδει μεγαλύτερη αναπτυξιακή ορμή, αλλά θα επιφέρει μικρότερες μερισματικές αποδόσεις. Πάντως, για τη χρήση του 2025, η διανομή έχει ήδη «κλειδώσει» στο 1,3 ευρώ/μετοχή (0,5 ευρώ προσωρινό μέρισμα και 0,8 ευρώ συμπληρωματικό μέρισμα). Από εκεί και πέρα, πτώση της τάξης του -3% παρουσίασε η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία έκλεισε κάτω των 3 ευρώ. Οι συγγενικές Viohalco και Cenergy απώλεσαν από -0,6% και -2,2%, αντίστοιχα. Ο τίτλος της Metlen, ταυτόχρονα, διολίσθησε στο -2,6% και τα 44,8 ευρώ, ενόσω οι θέσεις των short επενδυτών αγγίζουν πλέον το 1,9%. Helleniq Energy και Motor Oil έχασαν από -1,2% και -1,9%. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΔΑΑ, η οποία παραμένει μία από τις λεγόμενες «μερισματικές», ενισχύθηκε στο +1,7% και τα 10,16 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-1,20% και 2.812 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχώρισε αρνητικά στο -2,9% και το 1,124 ευρώ, καθώς η αυξημένη προσφορά από την πρόσφατη έκδοση των νέων μετοχών επιδρά αρνητικά. Απώλειες της τάξης του -2% εμφάνισαν και οι τίτλοι των Ελλάκτωρ – Alumil – AVAX – Intracom, ενώ κατά τουλάχιστον -1% διολίσθησαν οι τιμές των Austriacard, Fourlis, Ideal Holdings, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Noval Property και ΟΛΘ. Αντίθετα, οι μετοχές των Κρι Κρι, Autohellas και ΟΛΠ αυξήθηκαν πέριξ του +1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Interlife, η οποία ενισχύθηκε για δεύτερη σερί συνεδρίαση (+2,8% και τα 5,7 ευρώ), επηρεαζόμενη θετικά από τη γενναιόδωρη αποτίμηση της ομοειδούς Eurolife.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 81 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 35 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 11 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 139,5 δισ. ευρώ.

«Βαρίδι» η διεθνής οπισθοχώρηση

Στάση για… ανάσες επιλέγει να κάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακόπτοντας το θετικό σερί της προηγούμενης εβδομάδας, παρά τις αισιόδοξες ειδήσεις στο εγχώριο επιχειρείν.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, έπεσε «άτσαλα» στις 2.087 μονάδες, χάνοντας εκ νέου το ορόσημο των 2.100 μονάδων, με τις ημερήσιες απώλειες να ξεπερνούν το -1%.

Σήμερα, το αρνητικό κλίμα αποδείχθηκε ακόμη πιο έντονο, με τις πιέσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ να οδηγούν την ελληνική αγορά στην περιοχή των 2.060 μονάδων, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γνωστή συσσώρευση του Σεπτεμβρίου.

Πάντως, όλα αυτά δεν αναιρούν την ευοίωνη εικόνα της επόμενης ημέρας, με την αγορά να γίνεται μάρτυρας ακόμη δύο εντυπωσιακών deals, μετά τον «γάμο» ΟΠΑΠ – Allwyn αξίας 16 δισ. ευρώ και Eurobank – Eurolife Life αξίας 813 εκατ. ευρώ.

Και μην ξεχνάμε ότι πριν μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η συμφωνία Intralot – Bally’s αξίας 2,6 δισ. ευρώ, καθώς και ότι βρισκόμαστε στο μέσο της δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση στις Αναπτυγμένες Αγορές, την ανθεκτική κερδοφορία, την υψηλή κερδοφορία και το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, αποτελούν ικανές συνθήκες, ώστε η bull market των προηγούμενων 11 μηνών να λάβει νέα παράταση, στέλνοντας στον… κουβά τους πωλητές.

Ας έχουμε υπόψη ότι η μεταβολή του Γενικού Δείκτη από τις αρχές του Οκτωβρίου ανέρχεται στο +1,2%, ενώ από τις αρχές του 2025 ξεπερνά το +41%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η επενδυτική εμπιστοσύνη δείχνει σημάδια αντιστροφής, καθώς οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας για την επιβολή νέων δασμών, έχουν χαλάσει το κλίμα και έχουν περιορίσει την ορατότητα, παρά τα γνωστά ήξεις – αφήξεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,63% κα τις 563 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -1,04% και να πέφτει στις 24.126 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones εκκινεί με απώλειες άνω των 300 μονάδων, ενώ ο S&P 500 αναδιπλώνει κατά -0,84%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)