Χρηματιστήριο: Ποιες εισηγμένες διακινούν όλο το «χαρτί» – Οι πρωταθλητές στην εμπορευσιμότητα

Με την αξία των καθημερινών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών να έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον +50% σε σχέση με πέρυσι και να κυμαίνεται σταθερά άνω των 200 εκατ. ευρώ, ο θετικός αντίκτυπος στην εμπορευσιμότητα των εισηγμένων είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Οι ημερήσιοι όγκοι ως ποσοστό των συνολικών εισηγμένων μετοχών καταγράφουν σημαντική βελτίωση, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται με μεγάλη ευκρίνεια κυρίως στις μεγάλες εισηγμένης του ταμπλό, με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, καθώς από τον Οκτώβριο του 2024 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, περισσότερο από το 50% των «δισεκατομμυριούχων» του Χ.Α. έχει εμπορευσιμότητα άνω του 30%.

Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα 12 μηνών έχει αλλάξει χέρια τουλάχιστον το 30% των συνολικών μετοχών που βρίσκονται στο σύστημα της Λεωφόρου Αθηνών. Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals και η ευρύτερη χρηματιστηριακή ευφορία, αναμφίβολα, αποτελούν παράγοντες ενισχυτικούς προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Στην κορυφή του σχετικού πίνακα φιγουράρουν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου. Μάλιστα, Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς βλέπουν τα ποσοστά τους να υπερβαίνουν το 100%, φθάνοντας στο 114,2% και 104,6%, αντίστοιχα. Πολύ κοντά βρίσκεται και η Εθνική Τράπεζα, της οποίας η εμπορευσιμότητα στο τελευταίο 12μηνο φθάνει το 91,6%.

Ακολουθούν η Eurobank με 58,3% και η Τρ. Κύπρου με 54%. Καταλυτικός στα επίμαχα ποσοστά έχει αποδειχθεί και ο ρόλος των κατά καιρούς placements, τα οποία επιτρέπουν σε νέους επενδυτές να τοποθετηθούν.

Από εκεί και πέρα, στην Intralot έχει αλλάξει χέρια το 48,9% των συνολικών εισηγμένων μετοχών. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσοστό αφορά την περίοδο πριν την εισαγωγή των νέων μετοχών από την εισφορά σε είδος της Bally’s και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 429 εκατ. ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσοστό στις περιπτώσεις των Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κυμαίνεται σε 46,6% και 44,2%, ενώ άνω του +30% «παίζουν» οι Lamda Development, Aktor Group, Aegean Airlines, Jumbo, Titan Cement και Motor Oil.

ΔΕΗ και Cenergy έπονται στην περιοχή του 28%, με τους ΟΠΑΠ – ΟΤΕ – Helleniq Energy – Credia Bank – ΔΑΑ – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Optima – Viohalco – ΟΛΠ να έχουν εμπορευσιμότητα από 18,1% έως 10,4%. Οι χαμηλότερες επιδόσεις αποδίδονται στο σχετικά υψηλό ποσοστό ελέγχου των βασικών μετοχών.

Όσον αφορά την Coca – Cola HBC, της οποίας η εμπορευσιμότητα ανέρχεται μόλις στο 1,3%, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η κύρια διαπραγμάτευση της μετοχής γίνεται στο Λονδίνο και όχι στην Αθήνα. Κάτω του 0,1%, τέλος, υπολογίζεται το ποσοστό της Prodea.

Εμπορευσιμότητα 12μήνου (Οκτώβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25)

• Alpha: 114,2%

• Πειραιώς: 104,6%

• ETE: 91,6%

• Eurobank: 58,3%

• Τρ. Κύπρου: 54,0%

• Intralot: 48,9%

• METLEN: 46,6%

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,2%

• Lamda: 41,2%

• Aktor: 37,5%

• Aegean: 35,8%

• Jumbo: 33,1%

• Titan Cement: 31,6%

• Motor Oil: 30,5%

• ΔΕΗ: 28,0%

• Cenergy: 28,0%

• ΟΠΑΠ: 24,9%

• ΟΤΕ: 23,8%

• Helleniq Energy: 18,1%

• Credia Bank: 17,9%

• ΔΑΑ: 17,6%

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: 15,4%

• Optima: 14,8%

• Viohalco: 14,7%

• ΟΛΠ: 10,4%

• Coca Cola: 1,3%

• Prodea: <0,1%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)