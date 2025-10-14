Προειδοποίηση ΔΝΤ: Φούσκα ανάλογη των dot.com στα 90΄s μπορεί να κρύβει η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η αμερικανική «έκρηξη» επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενδέχεται να ακολουθηθεί από μια «φούσκα» παρόμοια με εκείνη της εποχής των dot-com, όμως είναι λιγότερο πιθανό να αποτελέσει ένα συστημικό γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία των ΗΠΑ ή την παγκόσμια οικονομία σε κατάρρευση, δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Πιερ-Ολιβιέ Γκουρενσά).

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στη φούσκα του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στη σημερινή «έκρηξη» της AI, καθώς και οι δύο περίοδοι ώθησαν τις αποτιμήσεις των μετοχών και τον πλούτο από κεφαλαιακά κέρδη σε νέα ύψη, τροφοδοτώντας την κατανάλωση και αυξάνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, δήλωσε ο Γκουρενσά σε συνέντευξή του στο Reuters.

Όπως τότε, έτσι και τώρα, η υπόσχεση μιας νέας τεχνολογίας ενδέχεται τελικά να μην ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς βραχυπρόθεσμα και να προκαλέσει μια πτώση στις αποτιμήσεις των μετοχών, είπε. Ωστόσο, όπως και το 1999, οι επενδύσεις στον κλάδο δεν βασίζονται σε δανεισμό, αλλά χρηματοδοτούνται από εταιρείες τεχνολογίας με υψηλά ταμειακά αποθέματα.

Κάποιοι θα χάσουν ακόμη και μια μικρή διόρθωση

«Αυτό σημαίνει ότι, αν υπάρξει μια διόρθωση της αγοράς, κάποιοι μέτοχοι μπορεί να χάσουν», δήλωσε ο Γκουρενσά στην έναρξη των ετήσιων συνεδρίων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

«Όμως αυτό δεν μεταδίδεται απαραίτητα στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ούτε δημιουργεί ζημίες στις τράπεζες ή στο σύστημα συνολικά», πρόσθεσε.

Οι τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ AI, υπολογιστική ισχύ, κέντρα δεδομένων και άλλη υποδομή, σε έναν αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη της τεχνολογίας που υπόσχεται τεράστια κέρδη παραγωγικότητας.

Ο Γκουρενσά δήλωσε ότι αυτά τα κέρδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην οικονομία, όπως και οι υπερβολικές αποτιμήσεις των διαδικτυακών μετοχών στα τέλη της δεκαετίας του 1990, που συχνά δεν βασίζονταν σε πραγματικά έσοδα, οδηγώντας στην κατάρρευση των dot-com το 2000 και σε μια ρηχή ύφεση στις ΗΠΑ το 2001.

Ωστόσο, η τρέχουσα κλίμακα της έκρηξης AI είναι μικρότερη σε σχέση με την εποχή των dot-com: Και αυτό διότι οι επενδύσεις που σχετίζονται με την AI αυξήθηκαν κατά λιγότερο από 0,4% του ΑΕΠ των ΗΠΑ από το 2022, σε σύγκριση με την αύξηση 1,2% που σημειώθηκε μεταξύ 1995 και 2000, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ.