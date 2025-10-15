Logo Image

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Στον δρόμο της… εξόδου ακόμη μία εισηγμένη

Ο λόγος για την Ακρίτα

Τις διαδικασίες εξόδου από το Χ.Α. φαίνεται ότι δρομολογεί η Ακρίτας Α.Ε.

Μετά την απροθυμία της διοίκησης να ορίσει δύο ειδικούς διαπραγματευτές για τη βελτίωση του free float, η βασική μέτοχος Λουκία Σαράντη αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής 14,1 εκατ. προνομιούχων μετοχών, αυξάνοντας περαιτέρω το μερίδιό της στο μετοχολόγιο.

Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά την ελεύθερη διασπορά, η οποία ήδη υπολείπεται του απαιτούμενου 25%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

