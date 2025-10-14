Ο Τραμπ έσπειρε τον πανικό στην αγορά των κρυπτονομισμάτων εξαφανίζοντάς 19 δισ. – Οι traders που κέρδισαν 160 εκατ. στο sell- off

Εκεί που τα πράγματα έδειχναν το τελευταίο διάστημα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει τις αγορές, ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ να υπενθυμίσει στους επενδυτές ότι ο εμπορικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% («επιπλέον οποιουδήποτε δασμού πληρώνουν ήδη») στην Κίνα, από την 1η Νοεμβρίου, μετά την επιβολή από το Πεκίνο «εξαιρετικά επιθετικών» περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Η αντίδραση των αγορών

Η ανακοίνωσή του οδήγησε τον S&P 500 σε κατακόρυφη πτώση 2,7% και το πετρέλαιο σε «βουτιά» σχεδόν 4%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου υποχώρησε σχεδόν 10 μονάδες βάσης, καθώς οι επενδυτές κατέφυγαν σε ασφαλή καταφύγια.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε επίσης μαζικό sell-off κρυπτονομισμάτων που εξαφάνισε πάνω από 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις. Ωστόσο, δύο λογαριασμοί που στοιχημάτισαν στην αγορά λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση της είδησης, σημείωσαν απροσδόκητα κέρδη ύψους 160 εκατ. δολαρίων.

Το Bitcoin υποχώρησε κατά 12%, αναγκάζοντας σε ρευστοποιήσεις που πυροδότησαν ακόμη περισσότερο ξεπούλημα, ωθώντας τις τιμές χαμηλότερα. Τα λιγότερο δημοφιλή tokens είδαν πτώση έως και 80%. Στο μεταξύ, η πλατφόρμα δεδομένων κρυπτονομισμάτων CoinGlass σημείωσε ότι η κλίμακα των ρευστοποιήσεων πιθανότατα δεν είναι επαρκώς γνωστή, καθώς πολλές πλατφόρμες δεν δημοσιεύουν δεδομένα ρευστοποίησης.

Δύο λογαριασμοί «είδαν» μπροστά

Πριν από το sell-off, δύο λογαριασμοί στο ανταλλακτήριο Hyperliquid, που επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν ποντάρουν σε μελλοντικές τιμές των κρυπτονομισμάτων, στοιχημάτισαν τεράστια ποσά ότι το bitcoin και το ether θα υποχωρούσαν. Μέχρι το τέλος της ημέρας της Παρασκευής, οι θέσεις έκλεισαν με κέρδος 160 εκατ. δολαρίων.

Ο χρόνος των συναλλαγών, με την τελευταία να εκτελείται μόλις ένα λεπτό πριν από την ανακοίνωση των δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, πυροδότησε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς υπάρχει η υποψία ότι οι δύο λογαριασμοί μπορεί να γνώριζαν εμπιστευτεί πληροφορίες. Ωστόσο, τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μετά την ανακοίνωση των νέων περιορισμών από το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, η οποία προκάλεσε την απάντηση του Αμερικανού προέδρου και το sell-off στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταυτότητα των traders που στοιχημάτισαν πριν τις ανακοινώσεις Τραμπ παραμένει άγνωστη.

Ο αντίκτυπος των γεωπολιτικών εξελίξεων

Βέβαια τα κρυπτονομίσματα έχουν υποχωρήσει ξανά στο παρελθόν, ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απότομη πτώση αποκάλυψε την ακραία μόχλευση που είχε τροφοδοτήσει το πολύμηνο ράλι που ξεκίνησε μετά την εκλογή της αμερικανικής κυβέρνησης που θεωρούνταν φιλική προς τον κλάδο.

Η πτώση που είδαμε να καταγράφεται την περασμένη εβδομάδα ρίχνει επίσης φως στο πόσο στενά είναι πλέον συνδεδεμένες αυτές οι αγορές με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς οι τιμές επηρεάζονται από τις πολιτικές αποφάσεις μιας κυβέρνησης τα μέλη της οποίας κατέχουν μεγάλα μερίδια στα asset που επηρεάζουν.

Ενδεικτικά, το token για την World Liberty Financial, ένα έργο στα crypto που υποστηρίζεται από τον Αμερικανό πρόεδρο και τους τρεις γιους του, υποχώρησε κατά περισσότερο από 30% την Παρασκευή.

