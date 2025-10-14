Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων

Στα γνωστά όρια της πρόσφατης συσσώρευσης επιστρέφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να υποχωρούν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων.

Παρά τις ευχάριστες ειδήσεις από το μέτωπο των επιχειρηματικών deals, η ελληνική αγορά δείχνει να χάνει το ανοδικό momentum, το οποίο είχε επαναφέρει στο προσκήνιο τις 2.100 μονάδες, καθώς το κλίμα στο εξωτερικό έχει επιβαρυνθεί από τις νέες εμπορικές τριβές.

Κάπως έτσι, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα κάμψη κατά -0,55% και διαμορφώνεται στις 2.075,77 μονάδες, χάνοντας περίπου 11,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.087,17 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε εννέα μονάδες (από 2.074,22 έως 2.083,66 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, ο ΟΠΑΠ αναδιπλώνει κάτω των 20 ευρώ, ενώ πιέσεις ασκούνται και στις τραπεζικές μετοχές. Απώλειες έως και -2% εμφανίζουν τα «χαρτιά» του Ομίλου Στασινόπουλου. Από την άλλη πλευρά, η Coca Cola HBC προσπαθεί να σταθεροποιηθεί άνω των 39 ευρώ.

Τα deals δείχνουν τον δρόμο

Στάση για… ανάσες επιλέγει να κάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακόπτοντας το θετικό σερί της προηγούμενης εβδομάδας, παρά τις αισιόδοξες ειδήσεις στο εγχώριο επιχειρείν.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, έπεσε «άτσαλα» στις 2.087 μονάδες, χάνοντας εκ νέου το ορόσημο των 2.100 μονάδων, με τις ημερήσιες απώλειες να ξεπερνούν το -1%.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το αρνητικό κλίμα να διατηρηθεί και σήμερα, Τρίτη, δεδομένων των πιέσεων που ασκούνται στα futures των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών.

Πάντως, όλα αυτά δεν αναιρούν την ευοίωνη εικόνα της επόμενης ημέρας, με την αγορά να γίνεται μάρτυρας ακόμη δύο εντυπωσιακών deals, μετά τον «γάμο» ΟΠΑΠ – Allwyn αξίας 16 δισ. ευρώ και Eurobank – Eurolife Life αξίας 813 εκατ. ευρώ.

Και μην ξεχνάμε ότι πριν μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η συμφωνία Intralot – Bally’s αξίας 2,6 δισ. ευρώ, καθώς και ότι βρισκόμαστε στο μέσο της δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση στις Αναπτυγμένες Αγορές, την ανθεκτική κερδοφορία, την υψηλή κερδοφορία και το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, αποτελούν ικανές συνθήκες, ώστε η bull market των προηγούμενων 11 μηνών να λάβει νέα παράταση, στέλνοντας στον… κουβά τους πωλητές.

Ας έχουμε υπόψη ότι η μεταβολή του Γενικού Δείκτη από τις αρχές του Οκτωβρίου ανέρχεται στο +2,6%, ενώ από τις αρχές του 2025 ξεπερνά το +42%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η επενδυτική εμπιστοσύνη δείχνει σημάδια αντιστροφής, καθώς οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας για την επιβολή νέων δασμών, έχουν χαλάσει το κλίμα και έχουν περιορίσει την ορατότητα, παρά τα γνωστά ήξεις – αφήξεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,73% κα τις 562 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,9% και να πέφτει στις 24.147 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα πτωτικό άνοιγμα στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)