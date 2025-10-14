«Έσκασε» το καζίνο των altcoins: Η συντριβή που εξαΰλωσε 380 δισ. δολάρια

Το «καζίνο» των altcoins κατέρρευσε με εκκωφαντικό τρόπο την περασμένη εβδομάδα — και ουδείς γνωρίζει αν οι παίκτες θα επιστρέψουν.

Μετά την αναζωπύρωση της κόντρας ΗΠΑ – Κίνας, οι ρευστοποιήσεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων δεν άργησαν να έρθουν. Η πτώση όμως δεν περιορίστηκε στο Bitcoin – ούτε είναι η διόρθωση στο δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα αυτή που προκάλεσε τον μεγαλύτερο θόρυβο.

Εξαϋλώθηκαν ολόκληρα οικοσυστήματα κερδοσκοπικών νομισμάτων που υπόσχονταν «γενεαλογικό πλούτο» μέσα από viral memes, λαμπερά ονόματα και τυφλή πίστη στη δυναμική της αγοράς.

Από τον Τραμπ έως τα memecoins: το ντόμινο της κατάρρευσης

Το Bitcoin υποχώρησε κατά 13% μετά την αναζωπύρωση της εμπορικής έντασης. Όμως η πραγματική καταστροφή ήρθε στα μικρότερα tokens, πολλά εκ των οποίων έχασαν έως και 80% της αξίας τους πριν καν αρχίσει μια δειλή ανάκαμψη, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Το Trump memecoin, που είχε προωθηθεί από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο στις αρχές του έτους, βυθίστηκε 37% την Παρασκευή, σύμφωνα με το CoinMarketCap. Ομοίως, το WLFI token της World Liberty Financial —επίσης συνδεδεμένο με την οικογένεια Τραμπ— κατρακύλησε σε ανάλογα επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 10x Research, από τα 380 δισ. δολάρια που «σβήστηκαν», περίπου 131 δισ. αφορούσαν τα altcoins, μια αγορά χτισμένη σε εύθραυστη ρευστότητα, αφηγήσεις hype και βραχύβια ευφορία επενδυτών που .

«Αρμαγεδδών» για τους μικρούς επενδυτές

Αναλυτές και market makers εκτιμούν ότι η δομική στήριξη των altcoins διαβρώνεται ραγδαία: λιγότεροι αγοραστές, αυξανόμενη αποστροφή κινδύνου και εξάντληση των κεφαλαίων.

Όπως το έθεσαν οι ερευνητές της Arca, «όποιος κοιτούσε απλώς τις διεθνείς αγορές μπορεί να μην το πρόσεξε· αλλά για τους on-chain traders, ήταν Αρμαγεδδώνας».

Τα altcoins —κάθε ψηφιακό νόμισμα πέρα από Bitcoin και Ether— περιλαμβάνουν memecoins βασισμένα σε τάσεις των social media, όπως το Pepe, το Shiba Inu ή ακόμη και ένα αληθινό ιπποπόταμο, τον Moo Deng. Αυτά υπέστησαν τα βαρύτερα πλήγματα.

Η «εύθραυστη» αγορά που κατέρρευσε σε ώρες

Η ρευστότητα των μικρών tokens αποδείχθηκε ψευδαίσθηση. Οι τιμές τους στηρίζονταν σε λίγους μεγάλους παίκτες που αποσύρθηκαν μόλις αυξήθηκε η πίεση πωλήσεων. Χωρίς θεμελιώδη αξία ή σταθερή ζήτηση, η αναζήτηση τιμής διαλύθηκε μέσα σε ώρες.

Παρά την εύθραυστη φύση τους, τα altcoins είχαν αποκτήσει τεράστιο μερίδιο: το ποσοστό του Bitcoin στην αγορά έπεσε από σχεδόν 65% τον Ιούλιο σε 58,5%, σύμφωνα με το CoinMarketCap — μια μεταβολή που προϊδεάζει για νέα φάση απομόχλευσης.

Ιστορικά, κάθε πτώση της «κυριαρχίας» του Bitcoin προηγήθηκε μεγάλων ξεσπασμάτων — όπως το 2022, όταν η αγορά κατέρρευσε προτού το Bitcoin ξαναπάρει τα ηνία.

«Βαρυχειμωνιά» για τα μικρά νομίσματα

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα ένα παρατεταμένο πάγωμα για τα niche tokens. Όχι μόνο επειδή είδαν τα χαρτοφυλάκιά τους να εξαϋλώνονται, αλλά και γιατί λίγα νομίσματα απέδιδαν κέρδη ακόμη και πριν από την πτώση.

«Το πρόβλημα με τα alt coins είναι ότι, ναι, μπορούν να ανέβουν πολύ», λέει ο trader Morten Christensen της AirdropAlert.com. «Αλλά μπορούν να πέσουν 50% σε μια μέρα ή 90% σε μια εβδομάδα. Δεν παίζω αυτό το παιχνίδι στο τέλος του κύκλου».

Το Trump token έχει χάσει 78% από το ντεμπούτο του τον Ιανουάριο, ενώ το XRP βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την αρχή του έτους. Αντίθετα, το BNB της Binance έχει κερδίσει 81% μέσα στο 2025 — μια σπάνια εξαίρεση.

Τέλος εποχής για το «hype χωρίς λόγο»

Όπως σημειώνει στο Bloomberg ο αναλυτής της Needham & Co., John Todaro, «οι επενδυτές αναλαμβάνουν τεράστιο ρίσκο για ελάχιστη ανταμοιβή».

Και ο Evgeny Gaevoy, CEO της Wintermute, το συνοψίζει ψυχρά: «Η αγορά των alt coins θα συρρικνωθεί. Το πάρτι τελείωσε».