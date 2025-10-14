Χρηματιστήριο: Τα mega deals δείχνουν τον δρόμο για την επόμενη ημέρα

Στάση για… ανάσες επιλέγει να κάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακόπτοντας το θετικό σερί της προηγούμενης εβδομάδας, παρά τις αισιόδοξες ειδήσεις στο εγχώριο επιχειρείν.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, έπεσε «άτσαλα» στις 2.087 μονάδες, χάνοντας εκ νέου το ορόσημο των 2.100 μονάδων, με τις ημερήσιες απώλειες να ξεπερνούν το -1%.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το αρνητικό κλίμα να διατηρηθεί και σήμερα, Τρίτη, δεδομένων των πιέσεων που ασκούνται στα futures των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών.

Πάντως, όλα αυτά δεν αναιρούν την ευοίωνη εικόνα της επόμενης ημέρας, με την αγορά να γίνεται μάρτυρας ακόμη δύο εντυπωσιακών deals, μετά τον «γάμο» ΟΠΑΠ – Allwyn αξίας 16 δισ. ευρώ και Eurobank – Eurolife Life αξίας 813 εκατ. ευρώ.

Και μην ξεχνάμε ότι πριν μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η συμφωνία Intralot – Bally’s αξίας 2,6 δισ. ευρώ, καθώς και ότι βρισκόμαστε στο μέσο της δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση στις Αναπτυγμένες Αγορές, την ανθεκτική κερδοφορία, την υψηλή κερδοφορία και το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, αποτελούν ικανές συνθήκες, ώστε η bull market των προηγούμενων 11 μηνών να λάβει νέα παράταση, στέλνοντας στον… κουβά τους πωλητές.

Ας έχουμε υπόψη ότι η μεταβολή του Γενικού Δείκτη από τις αρχές του Οκτωβρίου ανέρχεται στο +2,6%, ενώ από τις αρχές του 2025 ξεπερνά το +42%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η επενδυτική εμπιστοσύνη έχει αντιστραφεί, καθώς οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας για την επιβολή νέων δασμών, έχουν χαλάσει το κλίμα και έχουν περιορίσει την ορατότητα, παρά τα γνωστά ήξεις – αφήξεις του Ντόναλντ Τραμπ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)