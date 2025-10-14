Μικρότερη λίμνη, μεγαλύτερα κύματα: Γιατί το ασήμι είναι πολύ πιο ασταθές από τον χρυσό

Το ασήμι έχει κλέψει τα φώτα στο φετινό ράλι των πολύτιμων μετάλλων, σημειώνοντας άνοδο άνω του 70% ξεπερνώντας το άλμα κατά 50% του χρυσού.

Πλέον καταγράφει ιστορικό υψηλό κοντά στα 53 δολάρια η ουγκιά. Ο χρυσός έχει σημειώσει επίσης ιστορικό ρεκόρ, κινούμενος πάνω από τα 4.000 δολάρια, λόγω των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια.

Η τελευταία άνοδος που καταγράφουν τα δύο μέταλλα ήρθε μετά την αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 100% στις εισαγωγές από το Πεκίνο.

Η αβεβαιότητα που φέρνουν οι δασμοί στην παγκόσμια οικονομία ήρθαν να προστεθούν σε μια αγορά που ήταν ήδη «καυτή». Ωστόσο, σε σημείωμά τους την Κυριακή, οι αναλυτές της Goldman Sachs προέτρεψαν τους επενδυτές να προσεγγίζουν με προσοχή σχετικά το ράλι που καταγράφει το ασήμι.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ασήμι είναι πιθανό να συνεχίσει να καταγράφει κέρδη μεσοπρόθεσμα λόγω της πιθανότητας να μειώσει και άλλο τα επιτόκια η Fed. «Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, βλέπουμε σημαντικά μεγαλύτερη μεταβλητότητα και κίνδυνο πτώσης της τιμής για το ασήμι παρά για τον χρυσό», έγραψαν οι αναλυτές.

Οι τιμές για το ασήμι τον χρυσό ιστορικά κινούνταν παράλληλα, αλλά αυτή η σχέση έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως επειδή οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες έχουν ωθήσει τον χρυσό υψηλότερα.

Το ασήμι, αντίθετα, έχει πιο κυκλική εξέλιξη λόγω των βιομηχανικών του χρήσεων, όπως σε ηλιακούς συλλέκτες, γεγονός που το καθιστά λιγότερο αξιόπιστο ως αντιστάθμισμα του κινδύνου, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs .

«Το ασήμι δεν διαθέτει το θεσμικό και οικονομικό προφίλ που να υποστηρίζει τον χρυσό. Το ασήμι δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο των αποθεματικών του ΔΝΤ και δεν έχει ουσιαστική παρουσία στα σύγχρονα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών», ανέφεραν.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs απέρριψαν επίσης την ιδέα ότι οι υψηλές τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να στρέψουν τις κεντρικές τράπεζες στο ασήμι. «Οι κεντρικές τράπεζες δεν διαχειρίζονται το βάρος, διαχειρίζονται την αξία. Τα αποθέματα χρυσού διατηρούνται παθητικά και δεν χρησιμοποιούνται λειτουργικά», έγραψαν.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν οι τιμές του χρυσού αυξηθούν, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αναζητούν φθηνότερα υποκατάστατα. Απλώς κατέχουν λιγότερες ουγγιές για να διατηρήσουν την ίδια αξία σε δολάριο στον ισολογισμό τους.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του χρυσού τον καθιστούν επίσης πολύ πιο πρακτικό ως αποθεματικό asset. Είναι περίπου δέκα φορές σπανιότερος από το ασήμι, 80 φορές πιο πολύτιμος ανά ουγγιά και διπλάσιος σε πυκνότητα — ιδιότητες που διευκολύνουν την αποθήκευση, τη μεταφορά και την ασφάλειά του. «1 δισ. δολαρίων σε χρυσό χωράει σε μια βαλίτσα. Η ίδια αξία σε ασήμι γεμίζει ένα φορτηγό», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Μικρότερη λίμνη, μεγαλύτερα κύματα

Χωρίς παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας να σταθεροποιήσει τις τιμές του ασημιού, «ακόμα και μια προσωρινή υποχώρηση των επενδυτικών ροών θα μπορούσε να προκαλέσει μια δυσανάλογη διόρθωση», προειδοποίησαν οι αναλυτές.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η αγορά ασημιού είναι περίπου εννέα φορές μικρότερη από αυτήν του χρυσού, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε δολάριο έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ. Αυτή η δυναμική έχει γίνει πλήρως εμφανής τις τελευταίες εβδομάδες: Οι τιμές του ασημιού έχουν αυξηθεί περισσότερο από 35% από τα τέλη Αυγούστου. Το ράλι τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από την έλλειψη ρευστότητας στο Λονδίνο.

Κατά την Goldman Sachs, το ασήμι συμπεριφέρεται σαν μια υπερτροφοδοτούμενη εκδοχή του χρυσού. Όταν οι επενδυτές στρέφονται σε πολύτιμα μέταλλα ως αντιστάθμισμα έναντι του μακροοικονομικού κινδύνου, το ασήμι τείνει να έχει καλύτερες επιδόσεις. Αλλά όταν το κλίμα αλλάζει, τείνει να κάνει μεγαλύτερη «βουτιά».

«Χωρίς μια προσπάθεια κεντρικής τράπεζας να σταθεροποιήσει τις τιμές του ασημιού, ακόμη και μια προσωρινή υποχώρηση των επενδυτικών ροών θα μπορούσε να προκαλέσει μια δυσανάλογη διόρθωση, καθώς θα χαλάρωνε επίσης τη στενότητα της αγοράς του Λονδίνου που οδήγησε σε μεγάλο μέρος του πρόσφατου ράλι», έγραψαν.