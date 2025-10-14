Ιστορικό ρεκόρ για το ασήμι – Κοντά στα 53 δολάρια η ουγκιά

Iστορικό ρεκόρ, πάνω κοντά στα 53 δολάρια η ουγκιά, καταγράφει το ασήμι, ακολουθώντας το ιλιγγιώδες ράλι του χρυσού.

Η τιμές spot αυξήθηκε έως και 1% στα 52,8983 δολάρια ανά ουγγιά στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το ιστορικό υψηλό που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 1980

Ο χρυσός σκαρφάλωσε επίσης σε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό, έχοντας καταγράψει οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες με κέρδη.

Η απότομη αύξηση της ζήτησης από την Ινδία τις τελευταίες εβδομάδες έχει μειώσει την προσφορά διαθέσιμων ράβδων προς διαπραγμάτευση στο Λονδίνο, μετά από την αποστολή του μετάλλου στη Νέα Υόρκη νωρίτερα φέτος, λόγω των ανησυχιών ότι το μέταλλο θα μπορούσε να πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ που προκάλεσαν μεγάλες αναταραχές μεταξύ των δύο εμπορικών κόμβων.

Αν και τα πολύτιμα μέταλλα εξαιρέθηκαν από τους δασμούς τον Απρίλιο, επικρατεί ανησυχία στην αγορά ενόψει της ολοκλήρωσης της λεγόμενης έρευνας του Άρθρου 232 της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τα κρίσιμα ορυκτά – η οποία περιλαμβάνει το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο. Η έρευνα έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες ότι τα μέταλλα θα μπορούσαν να παρασυρθούν από νέους δασμούς, επιδεινώνοντας τη στενότητα της αγοράς.

Η έλλειψη ρευστότητας στο Λονδίνο έχει πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο κυνήγι για το ασήμι, με τις τιμές αναφοράς να εκτοξεύονται σε σχεδόν πρωτοφανή επίπεδα. Για να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές στο Λονδίνο, οι traders άρχισαν να μεταφέρουν ασημένιες ράβδους αεροπορικώς (ένα ακριβό μέσο μεταφοράς που συνήθως προορίζεται για τον χρυσό).

Τα ασφάλιστρα δανεισμού ασημιού ήταν σταθερά υψηλά φέτος, αλλά την Παρασκευή εκτοξεύτηκαν σε πάνω από 30% σε μηνιαία βάση, δημιουργώντας υψηλό κόστος για όσους διατηρούν short θέσεις.

Η αγορά ασημιού είναι λιγότερο ρευστή και περίπου εννέα φορές μικρότερη από αυτήν του χρυσού, ενισχύοντας τις διακυμάνσεις τιμών, έγραψαν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Goldman Sachs. «Χωρίς μια προσπάθεια κεντρικής τράπεζας να σταθεροποιήσει τις τιμές του ασημιού, ακόμη και μια προσωρινή υποχώρηση των επενδυτικών ροών θα μπορούσε να προκαλέσει μια δυσανάλογη διόρθωση, καθώς θα χαλάρωνε επίσης τη στενότητα του Λονδίνου που οδήγησε σε μεγάλο μέρος του πρόσφατου ράλι», πρόσθεσαν.

Φέτος, τα τέσσερα κύρια πολύτιμα μέταλλα έχουν αυξηθεί από 56% έως 81%, με τον χρυσό να στηρίζεται σε αγορές κεντρικών τραπεζών, αυξημένα κεφάλαια σε ETFs και μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και οι ανησυχίες για τις κυβερνητικές πολιτικές στις ΗΠΑ (απειλές για την ανεξαρτησία της Fed και shutdown) ενίσχυσαν επίσης τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

