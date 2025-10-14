Αλλαγή ρητορικής και ανάκαμψη

Ενισχύθηκε το δολάριο έναντι των κυριότερων νομισμάτων στη χθεσινή συνεδρίαση, μετά την αλλαγή ρητορικής από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωζώνη και Ιαπωνία εξακολουθούν να υπονομεύουν το ευρώ και το γιεν. Το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε κατά 0,78% έναντι του ελβετικού φράγκου, αφού έχασε έδαφος στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής και στον απόηχο των απειλών Τραμπ για επιβολή δασμών 100% σε κινεζικά προϊόντα. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,17%, στις 99,21 μονάδες. Ο Τραμπ επέστρεψε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, που ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανησυχία με την Κίνα, ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είπε ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα, προς τα τέλη του μηνός. Το ευρώ υποχώρησε 0,38% έναντι του δολαρίου, στο 1,1574, με το βλέμμα των επενδυτών στραμμένο στη πολιτική σκηνή της Γαλλίας, με τον επαναδιορισμό του Λεκορνί. Έναντι του γιεν, το δολάριο ενισχύθηκε 0,81%, στα 152,36, εν μέσω ανατροπών του πολιτικού σκηνικού, μετά την αποχώρηση του Komeito από τον κυβερνώντα συνασπισμό της Ιαπωνίας.