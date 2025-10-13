Wall Street: Άνοδος και για τους τρεις δείκτες μετά τα ευμενέστερα σχόλια Τραμπ για Κίνα

Με άνοδο έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, ανακάμπτοντας από το sell off της Παρασκευής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδειξε διάθεση να αποκλιμακώσει τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα.

Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 587,98 μονάδων ή 1,29% στις 46.067,58 μονάδες, καλύπτοντας το 67% των απωλειών της Παρασκευής. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,56% στις 6.654,72 μονάδες, ανακτώντας το 56% των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης. Ο Nasdaq τερμάτισε στις 22.694,61 μονάδες με κέρδη 2,21%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν της ανόδου.

Η Oracle σημείωσε ράλι άνω του 5%, ενώ η Nvidia ενισχύθηκε περίπου 3%. Η Broadcom εμφάνισε άνοδο 10% αφότου ανακοίνωσε συνεργασία με την OpenAI.

H ανάκαμψη έλαβε χώρα μετά τη νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή, με την οποία άφηνε να εννοηθεί στους επενδυτές ότι ίσως τελικά δεν προχωρήσει στην απειλή του για μαζική αύξηση δασμών κατά της Κίνας. Οι απειλές του την Παρασκευή επανέφεραν στο προσκήνιο τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας οδηγώντας σε κατακόρυφη πτώση των χρηματιστηρίων και διαγράφοντας συνολικά αξία άνω των 2 τρισ. δολαρίων από τον S&P 500.

Μην ανησυχείτε για την Κίνα

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο εξαιρετικά σεβαστός Πρόεδρος Σι απλώς είχε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, και ούτε εγώ το θέλω. Oι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να τη βλάψουν», έγραψε ο Τραμπ.

«Οι εντάσεις και η αβεβαιότητα παραμένουν και δεν πιστεύουμε ότι μια συνολική συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, η ρητορική αυτή περιορίζει τις ανησυχίες για δασμούς 100% ή αποσταθεροποιητικούς ελέγχους εξαγωγών όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες», δήλωσε ο Τόμπιν Μάρκους, επικεφαλής σχεδιασμού πολιτικής στην Wolfe Research.

«Ο Τραμπ φαίνεται να λέει στους επενδυτές ότι μπορούν με ασφάλεια να «αγοράσουν στη βουτιά» και δεδομένης της φετινής τους συμπεριφοράς, αναμένουμε ότι οι αγορές θα αποδεχτούν την πρόσκληση».

Και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες. Η πτώση του δείκτη S&P 500 την Παρασκευή ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο, όταν η αγορά είχε δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την αρχική ανακοίνωση των δασμών από τον Τραμπ.

Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις φαίνεται να καθησύχασαν τους επενδυτές, οδηγώντας τους πίσω στις αγορές μετά το ξεπούλημα της Παρασκευής, ειδικά σε μετοχές τεχνολογίας, που είχαν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Πολλές τεχνολογικές εταιρείες εξαρτώνται από τις σπάνιες γαίες της Κίνας για την παραγωγή ημιαγωγών και ηλεκτρικών οχημάτων, μεταξύ άλλων.

Ανοδικά 4 στις 5 μετοχές

Σχεδόν τέσσερις στις πέντε μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, δείγμα ευρείας ανάκαμψης. Και οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης συμμετείχαν στο ράλι, με τον δείκτη Russell 2000 να ενισχύεται 2,8%, αφού είχε καταγράψει πτώση 3% την Παρασκευή.

Ωστόσο, παρά την ανάκαμψη της Δευτέρας, οι αγορές παραμένουν αντιμέτωπες με σοβαρές ανησυχίες: το shutdown συνεχίζεται και απειλεί να συμπέσει με κρίσιμη προθεσμία για την καταβολή μισθών στις 15 Οκτωβρίου, ενώ ξεκινά αυτή την εβδομάδα η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών κερδών.

Οι Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America και Morgan Stanley πρόκειται να ανακοινώσουν αποτελέσματα την Τρίτη και Τετάρτη, μαζί με αρκετές περιφερειακές τράπεζες.

Τέλος, η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή σήμερα Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας του Κολόμβου.