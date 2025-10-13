Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 4.100 δολάρια εν μέσω νέων εμπορικών εντάσεων

Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά τη Δευτέρα, φτάνοντας σε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό εν μέσω νέων εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και προσδοκιών για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ το ασήμι επίσης ανέβηκε σε ιστορικό υψηλό.

Η spot τιμή του χρυσού αυξήθηκε κατά 2,4% στα 4.114,31 δολάρια ανά ουγγιά, στις 12:17 μ.μ. ET (19:17 ώρα Ελλάδος), αφού έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ των 4.116,77 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 3,3% στα 4.133,90 δολάρια.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά 56% φέτος και ξεπέρασε το ορόσημο των 4.000 δολαρίων για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, λόγω παραγόντων όπως οι γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, οι προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ και οι ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Οι εκτιμήσεις

«Ο χρυσός θα μπορούσε εύκολα να συνεχίσει την ανοδική του δυναμική. Θα μπορούσαμε να δούμε τις τιμές να ξεπερνούν τα 5.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026», δήλωσε ο Φίλιπ Στρέϊμπλ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Blue Line Futures.

Οι σταθερές αγορές από κεντρικές τράπεζες, οι σταθερές εισροές ETF, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων των ΗΠΑ παρέχουν διαρθρωτική στήριξη στην αγορά, πρόσθεσε ο Στρέϊμπλ.

Νέα ένταση Ουάσιγκτον-Πεκίνου

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα την Παρασκευή, τερματίζοντας μια άβολη εκεχειρία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Εν τω μεταξύ, οι traders προεξοφλούν μια πιθανότητα 97% για μείωση του επιτοκίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και μια πιθανότητα 100% για τον Δεκέμβριο. Ο χρυσός, ένα μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο, τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.FEDWATCH/

Οι αναλυτές της Bank of America και της Societe Generale αναμένουν τώρα ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια το 2026, ενώ η Standard Chartered έχει αυξήσει την πρόβλεψή της σε μέσο όρο 4.488 δολάρια το επόμενο έτος.

«Αυτό το ράλι έχει βάση κατά την άποψή μας, αλλά μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση θα ήταν πιο υγιής για μια μακροπρόθεσμη ανοδική τάση», δήλωσε η Σούκι Κούπερ, παγκόσμια επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στην Standard Chartered Bank.

Η spot τιμή στο ασήμι αυξήθηκε κατά 3,1% στα 51,82 δολάρια, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 52,07 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση, ενισχυμένο από τους ίδιους παράγοντες που υποστηρίζουν τον χρυσό και τη στενότητα της αγοράς spot.

Οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι και οι δύο είναι υπεραγορασμένες, με τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) στα 80 για τον χρυσό και 83 για το ασήμι.

Η πλατίνα αυξήθηκε κατά 5% στα 1.666 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 6,5% στα 1.496,52 δολάρια.

Πηγή: Reuters