Χρηματιστήριο: Τι ανεβάζει την EIS στα υψηλά 9ετίας

Στα καλύτερα επίπεδα από το 2016 διαπραγματεύεται η μετοχή της EIS (πρώην Ευρωσύμβουλοι), η οποία έχει αισίως συμπληρώσει δύο συνεδριάσεις άνω του ψυχολογικού ορίου του 1,4 ευρώ.

Το re-branding της εισηγμένης, σε συνδυασμό με τα ικανοποιητικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, έχουν κάνει αρκετή… δουλειά στο ταμπλό. Κάπως έτσι, η χρηματιστηριακή αξία έχει βελτιωθεί στα 22 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)