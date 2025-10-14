Χρηματιστήριο – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι πυροδοτεί την αναρρίχηση στα υψηλά 26 ετών

Σε νέο υψηλό 26 ετών φιγουράρει η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία από χθες βρίσκεται στα 23,3 ευρώ.

Αυτό μετουσιώνεται σε μια αποτίμηση σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ, με τη φετινή μεταβολή να ξεπερνά το +26%.

Μην ξεχνάμε ότι πριν μερικές εβδομάδες η εισηγμένη άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 7ετούς ομολόγου, ανεβάζοντας στα 2 δισ. ευρώ την τρέχουσα «δύναμη πυρός».

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)