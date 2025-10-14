Logo Image

Χρηματιστήριο: Η «κρυφή» είδηση από το deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Το συνολικό μέρισμα για το '25 θα φθάσει στο 1,3 ευρώ/μετοχή

Μία από τις ειδήσεις που «έβγαλε» η σύμπραξη μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn αφορά και το τελικό μέρισμα για τη χρήση του 2025.

Έτσι, μετά την ενδιάμεση καταβολή του 0,50 ευρώ, αναμένεται να ακολουθήσει η πληρωμή συμπληρωματικού ποσού της τάξης του 0,80 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιβράβευση στο 1,3 ευρώ/μετοχή.

Αυτό μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση 6,5% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (6 ευρώ).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

