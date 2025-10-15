Logo Image

Χρηματιστήριο: Bγαίνουν μπροστά οι ελληνικές tech μετοχές – Το ράλι έως και +274%

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Bγαίνουν μπροστά οι ελληνικές tech μετοχές – Το ράλι έως και +274%

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Οι μεταβολές των tech-μετοχών στο 2025 και στο 30ήμερο

Από την έντυπη έκδοση

Γεράσιμος Χιόνης [email protected]

«Μπροστά» έχει βγει τις τελευταίες εβδομάδες ο κλάδος της Τεχνολογίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις tech-μετοχές να σημειώνουν σημαντικά κέρδη, επωφελούμενες του rotation των αγοραστών.

Βέβαια, η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, δεδομένου ότι συμπίπτει με μια έκρηξη επενδύσεων στην ΑΙ παγκοσμίως, η οποία εύλογα παρασέρνει θετικά και τις ελληνικές εισηγμένες.

Την ίδια στιγμή, ο σταθερά υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, όπως αυτός αποτυπώνεται στις επιδόσεις του α’ εξαμήνου, οι θετικές προοπτικές για τη μετα-RFF εποχή και τα διαδοχικά deals έρχονται να αποτελέσουν επιπλέον επιχειρήματα υπέρ του εξελισσόμενου πάρτι.

Βέβαια, σ’ όλο αυτό το αφήγημα υπάρχει και ένα μεγάλο… αλλά, το οποίο -όπως συνήθως συμβαίνει στον κλάδο- αφορά τις «τσιμπημένες» αποτιμήσεις σε σύγκριση με το υπόλοιπο ταμπλό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διαγράφηκαν οι αστερίσκοι από τον ΝΟΚ – Σε πλήρη κανονικότητα επιστρέφει η οικοδομή

Διαγράφηκαν οι αστερίσκοι από τον ΝΟΚ – Σε πλήρη κανονικότητα επιστρέφει η οικοδομή

Η κατασκευαστική εταιρεία που ετοιμάζεται να μπει… σφήνα στους «μεγάλους»

Μεγάλος νικητής αποδεικνύεται ο τίτλος της ΙΛΥΔΑ, η οποία κάνει ράλι +274% από τις αρχές του 2025 και +48,9% μέσα στο τελευταίο 30ήμερο, έχοντας ως σημείο αναφοράς τα ισχυρά μεγέθη του α’ εξαμήνου. Το αποτέλεσμα είναι να φιγουράρει για πρώτη φορά στις παρυφές των 5 ευρώ/μετοχή, έχοντας αποτίμηση της τάξης των 70 εκατ. ευρώ.

Στους ωφελημένους συγκαταλέγεται και η μετοχή της Real Consulting, η οποία πρόσφατα εισήλθε στο κλαμπ της Κύριας Αγοράς. Η μεταβολή φθάνει στο +48,5% και +4,4%, αντίστοιχα, με την αξία του τίτλου να κυμαίνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (>110 εκατ. ευρώ).

Από εκεί και πέρα, ικανοποιητικές επιδόσεις σε επίπεδο έτους παρουσιάζουν οι μετοχές των Profile, Performance Technologies και Space Hellas, οι οποίες κερδίζουν από +34,5% έως +40,7%.

Logismos και Q&R έπονται στο +28,8% και +19,1%, αντίστοιχα, ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθεί η EIS (πρώην Ευρωσύμβουλοι) με +17,2%.

CPI και Qualco καταγράφουν μικρά έως οριακά κέρδη από τις αρχές του 2025, ενώ μοναδική παραφωνία στο κοκτέιλ των θετικών αποδόσεων αποτελεί η τιμή της Austriacard, η οποία περιορίζεται κατά -16,1%, πληρώνοντας το μάρμαρο των αδύναμων οικονομικών μεγεθών (διψήφια πτώση της κερδοφορίας).

Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο 30ήμερο, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην Performance Technologies, η οποία όχι απλώς καταφέρνει να «καβαλήσει» την τιμή εισαγωγής των 7,15 ευρώ, αλλά κερδίζει +19% και σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά (έφθασε έως το 7,6 ευρώ).

Την ίδια στιγμή, σε υψηλούς ρυθμούς διαμορφώνονται οι μεταβολές των Q&R, Logismos και EIS (από +7,3% έως +9,7%), με τις Space Hellas και Profile να βλέπουν τη διακύμανση να καθορίζεται στο +3,1% και +1,0%, αντίστοιχα.

Τέλος, αρνητικές τιμές στο 30ήμερο εμφανίζουν οι CPI, Qualco και Austriacard, με τις δύο τελευταίες να μην ευνοούνται από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Γιατί είναι «κουτσουρεμένο» το ταμείο των Μεσαίων

Οι μεταβολές των tech-μετοχών στο 2025 και στο 30ήμερο

ΙΛΥΔΑ +274,0% / +48,9%
Real Consulting +48,5% / +4,4%
Profile +40,7% / +1,0%
Performance +34,8% / +19,0%
Space +34,5% / +3,1%
Logismos +28,8% / +8,2%
Q&R +19,1% / +9,7%
EIS +17,2% / +7,3%
CPI +9,3% / -8,4%
Qualco +0,6% / -0,2%
Austriacard -16,1% / -4,9%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube