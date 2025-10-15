Χρηματιστήριο: Bγαίνουν μπροστά οι ελληνικές tech μετοχές – Το ράλι έως και +274%

«Μπροστά» έχει βγει τις τελευταίες εβδομάδες ο κλάδος της Τεχνολογίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις tech-μετοχές να σημειώνουν σημαντικά κέρδη, επωφελούμενες του rotation των αγοραστών.

Βέβαια, η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, δεδομένου ότι συμπίπτει με μια έκρηξη επενδύσεων στην ΑΙ παγκοσμίως, η οποία εύλογα παρασέρνει θετικά και τις ελληνικές εισηγμένες.

Την ίδια στιγμή, ο σταθερά υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, όπως αυτός αποτυπώνεται στις επιδόσεις του α’ εξαμήνου, οι θετικές προοπτικές για τη μετα-RFF εποχή και τα διαδοχικά deals έρχονται να αποτελέσουν επιπλέον επιχειρήματα υπέρ του εξελισσόμενου πάρτι.

Βέβαια, σ’ όλο αυτό το αφήγημα υπάρχει και ένα μεγάλο… αλλά, το οποίο -όπως συνήθως συμβαίνει στον κλάδο- αφορά τις «τσιμπημένες» αποτιμήσεις σε σύγκριση με το υπόλοιπο ταμπλό.

Μεγάλος νικητής αποδεικνύεται ο τίτλος της ΙΛΥΔΑ, η οποία κάνει ράλι +274% από τις αρχές του 2025 και +48,9% μέσα στο τελευταίο 30ήμερο, έχοντας ως σημείο αναφοράς τα ισχυρά μεγέθη του α’ εξαμήνου. Το αποτέλεσμα είναι να φιγουράρει για πρώτη φορά στις παρυφές των 5 ευρώ/μετοχή, έχοντας αποτίμηση της τάξης των 70 εκατ. ευρώ.

Στους ωφελημένους συγκαταλέγεται και η μετοχή της Real Consulting, η οποία πρόσφατα εισήλθε στο κλαμπ της Κύριας Αγοράς. Η μεταβολή φθάνει στο +48,5% και +4,4%, αντίστοιχα, με την αξία του τίτλου να κυμαίνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (>110 εκατ. ευρώ).

Από εκεί και πέρα, ικανοποιητικές επιδόσεις σε επίπεδο έτους παρουσιάζουν οι μετοχές των Profile, Performance Technologies και Space Hellas, οι οποίες κερδίζουν από +34,5% έως +40,7%.

Logismos και Q&R έπονται στο +28,8% και +19,1%, αντίστοιχα, ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθεί η EIS (πρώην Ευρωσύμβουλοι) με +17,2%.

CPI και Qualco καταγράφουν μικρά έως οριακά κέρδη από τις αρχές του 2025, ενώ μοναδική παραφωνία στο κοκτέιλ των θετικών αποδόσεων αποτελεί η τιμή της Austriacard, η οποία περιορίζεται κατά -16,1%, πληρώνοντας το μάρμαρο των αδύναμων οικονομικών μεγεθών (διψήφια πτώση της κερδοφορίας).

Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο 30ήμερο, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην Performance Technologies, η οποία όχι απλώς καταφέρνει να «καβαλήσει» την τιμή εισαγωγής των 7,15 ευρώ, αλλά κερδίζει +19% και σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά (έφθασε έως το 7,6 ευρώ).

Την ίδια στιγμή, σε υψηλούς ρυθμούς διαμορφώνονται οι μεταβολές των Q&R, Logismos και EIS (από +7,3% έως +9,7%), με τις Space Hellas και Profile να βλέπουν τη διακύμανση να καθορίζεται στο +3,1% και +1,0%, αντίστοιχα.

Τέλος, αρνητικές τιμές στο 30ήμερο εμφανίζουν οι CPI, Qualco και Austriacard, με τις δύο τελευταίες να μην ευνοούνται από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Οι μεταβολές των tech-μετοχών στο 2025 και στο 30ήμερο

• ΙΛΥΔΑ +274,0% / +48,9%

• Real Consulting +48,5% / +4,4%

• Profile +40,7% / +1,0%

• Performance +34,8% / +19,0%

• Space +34,5% / +3,1%

• Logismos +28,8% / +8,2%

• Q&R +19,1% / +9,7%

• EIS +17,2% / +7,3%

• CPI +9,3% / -8,4%

• Qualco +0,6% / -0,2%

• Austriacard -16,1% / -4,9%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)