Χρηματιστήριο: Οπισθοχώρηση από τις 2.100 μονάδες – Πιέσεις σε Τράπεζες και Metlen, τι έκανε ο ΟΠΑΠ

«Φρένο» στο 4ήμερο ανοδικό σερί έβαλε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προχωρούν σε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις, αφομοιώνοντας ένα μέρος των κεκτημένων, τα οποία είχαν φέρει την αγορά στις παρυφές των υψηλών 15ετίας.

Μάλιστα, η αναδίπλωση έλαβε χώρα, παρά την υποστηρικτική εγχώρια ειδησεογραφία, με τον ΟΠΑΠ να ανακοινώνει την επιχειρηματική συνένωση με την Allwyn (16 δισ. ευρώ) και την Eurobank να αποκτά από το Fairfax το εναπομείναν 80% της Eurolife Life (813 εκατ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κάμψη κατά -1,09% και διαμορφώθηκε στις 2.087,17 μονάδες, χάνοντας σχεδόν 23 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.110,14 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 29 μονάδες (από 2.085,15 έως 2.119,24 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 253,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Εθνική – Πειραιώς – Alpha αναδίπλωσαν πέριξ του -2%, ενώ στο -3% έφθασαν οι απώλειες στην περίπτωση της Metlen. Από την άλλη πλευρά, Τρ. Κύπρου και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκαν άνω του +1,5%, με τις ΟΠΑΠ και Eurobank να μένουν σχεδόν σταθερές, στον απόηχο των μεγάλων deals.

Διόρθωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ήταν ο «πρωταγωνιστής» των προηγούμενων ημερών, επέλεξε τη «χώνεψη» των υψηλών 10ετίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -1,37% και τις 2.430 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank περιορίστηκε στο -1,96% και τα 3,70 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε πτώση στο -1,83% και τα 13,68 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς υποχώρησε στο -2,44% και τα 7,43 ευρώ.

Η μετοχή της Eurobank έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 3,655 ευρώ (-0,16%), αν και το πρωί αναρριχήθηκε άνω των 3,7 ευρώ. Νωρίτερα, η ελληνική τράπεζα είχε ανακοινώσει την απόκτηση του εναπομείναντος 80% της Eurolife Life από τη Fairfax. Το τίμημα διαμορφώθηκε σε 813 εκατ. ευρώ, κάτι που αποτιμά τις μετοχές της Eurolife σε 1,45x σε όρους P/BV. Υπενθυμίζεται ότι η εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας από το καναδικό fund είχε γίνει το 2016 στην τιμή των 324,7 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η υπεραξία για το Fairfax υπολογίζεται σε περισσότερα από 488 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Τρ. Κύπρου ενισχύθηκε στο +1,75% και τα 8,12 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -1,51% και τα 8,49 ευρώ. Στο -2,41% και το 1,542 ευρώ διαπραγματεύτηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,12% και 5.280 μονάδες), η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αποτελεί αναμφίβολα την είδηση της ημέρας, καθώς οι δύο εταιρείες δημιουργούν από κοινού έναν όμιλο αξίας 16 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη τυχερών παιχνιδιών σ’ όλο τον κόσμο. Η νέα εταιρεία θα παραμείνει στο Χ.Α., αν και προτίθεται να εισαχθεί και σε δεύτερη αγορά (Νέα Υόρκη ή Λονδίνο). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν κανονικά το προμέρισμα του 0,50 ευρώ/μετοχή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ακολουθήσει η καταβολή συμπληρωματικού ποσού 0,80 ευρώ/μετοχή. Παρ’ όλα αυτά, η τιμή της μετοχής έκλεισε στο χαμηλό ημέρας των 20,06 ευρώ (-0,30%), αν και ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε τα υψηλά 16ετίας των 20,9 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Metlen κατρακύλησε στο -3,04% και τα 46 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στις αδύναμες επιδόσεις του φθινοπώρου (-18% η βουτιά από τα ρεκόρ των 56,4 ευρώ), με τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ, Viohalco, Cenergy και Helleniq Energy να χάνουν περισσότερο από -2%. Aegean Airlines, ΔΕΗ, Motor Oil και ΟΤΕ ακολούθησαν με απώλειες άνω του -1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε στο +1,65% και τα 23,36 ευρώ, πετυχαίνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,95% και 2.846 μονάδες), η μετοχή της Profile «ξεφούσκωσε» στο -3,5% και τα 7,39 ευρώ, με τις μετοχές των Fourlis, Intracom και Alumil να χάνουν περισσότερο από -2%. Σε τουλάχιστον -1% ανήλθαν οι ρευστοποιήσεις για τις μετοχές των AVAX, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ελλάκτωρ και Intralot, η οποία είχε τζίρο 19,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το ανανεωμένο ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωση του deal με την Bally’s. Αντίθετα, η μετοχή της Κρι Κρι αυξήθηκε στο +1,49% και τα 17,76 ευρώ. Η μετοχή της Ideal Hodlings τερμάτισε στο -0,3% και τα 5,96 ευρώ, αν και το πρωί έγινε γνωστό ότι η OΗΑ ενεργοποίησε τη ρήτρα για την επένδυση επιπλέον 41 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας στο 25% τη συμμετοχή της στο ειδικό εταιρικό όχημα. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα περιλαμβάνει το σύνολο των επενδύσεων της Ideal (Attica, Byte, Adacom, Bluestream, Μπαρμπα-Στάθης, Χαλβατζής).

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην ΕΚΤΕΡ, η οποία έγραψε νέο ρεκόρ στο +7% και τα 2,88 ευρώ, χάρη στο αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης. Ταυτόχρονα, η μετοχή της Interlife σκαρφάλωσε στο +3,7% και τα 5,56 ευρώ (νέο ρεκόρ), λαμβάνοντας ώθηση από την αποτίμηση του deal για την Eurolife (P/BV στο 1,45x). Πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά έκανε η μετοχή της ONYX, η οποία υποχώρησε στο -1,6% και τα 2,46 ευρώ, αν και η κεφαλαιοποίηση έμεινε στην περιοχή των 170 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 81 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 33 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 13 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 141,2 δισ. ευρώ.

Διατηρείται το momentum στην Αθήνα

Στάση για ορισμένες ανάσες έκανε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επέλεξε να πατήσει «φρένο», μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί, αφομοιώνοντας ένα μέρος των κεκτημένων της προηγούμενης εβδομάδας.

Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί τη «μεγάλη εικόνα». Η αμετάκλητη πορεία προς τις Αναπτυγμένες Αγορές, η υγιής χρηματοοικονομική θέση των εισηγμένων, η ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals και η τραπεζική «αναγέννηση» αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι αφενός κρατούν σε υψηλά επίπεδα το ηθικό των αγοραστών, αφετέρου συνιστούν εγγύηση ότι η bull market έχει αρκετές πιθανότητες να διατηρηθεί σε ισχύ.

Το γεγονός δε ότι ο ημερήσιος τζίρος «παίζει» σταθερά άνω των 200 εκατ. ευρώ μαρτυρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές προοπτικές.

Την ίδια στιγμή, θετικά μηνύματα εκπέμπει και η τεχνική ανάλυση. Σύμφωνα με τη BETA Χρηματιστηριακή, οι ταλαντωτές υποστηρίζουν το σενάριο υπέρβασης της φετινής «βουνοκορυφής» (2.126 μονάδες), καθώς το σύστημα των κινητών μέσων όρων έχει καθαρά ανοδική εικόνα.

«Το ευοίωνο των εταιρικών προοπτικών και η αμετάκλητη αποκατάσταση της αξιοπιστίας, όπως καθημερινά πιστοποιούν όλοι οι επενδυτικοί οίκοι, διαμορφώνουν την ισχυρή πεποίθηση ότι η υψηλή επίδοση του Γ.Δ., η οποία καταγράφηκε στις αρχές Αυγούστου, θα υπερπηδηθεί ως το τέλος του έτους», υπερθεματίζει από την πλευρά του ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έφθασε έως τις 2.110 μονάδες (ενδοσυνεδριακό υψηλό), έχει πάρει αποστάσεις από τα σημεία καμπής των 2.050 μονάδων, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι οι αγοραστές θα συνεχίσουν να κινούν τα νήματα και την τρέχουσα εβδομάδα.

Βέβαια, εδώ έρχεται να παρεισφρήσει ο παράγοντας των αμερικανικών δασμών, καθώς οι σπασμωδικές και αναπάντεχες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ «θολώνουν» τις προοπτικές των διεθνών αγορών, κάτι που εύλογα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή ο Dow Jones απώλεσε σχεδόν 900 μονάδων, με τον S&P 500 να καταγράφει τις ισχυρότερες ημερήσιες ρευστοποιήσεις από τον Απρίλιο (-2,7%).

Δεν αποκλείεται, επομένως, αυτή η πτώση να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα την Αθήνα, δημιουργώντας ορισμένες «λακκούβες» στον δρόμο προς τις νέες κορυφές.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι τραπεζικές εισηγμένες συνεχίζουν να «βγάζουν μάτια», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης. Και εξηγεί: «Τα υψηλά payout ratios επί της ισχυρής κερδοφορίας, η “άνετη” πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και η βελτίωση των ΝΡΕ αποτελούν κάποιους μόνο από τους καταλύτες που έχουν φέρει τον κλαδικό δείκτη σε 10ετές υψηλό και +91% φέτος».

Όμως, δίπλα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο έρχονται να προστεθούν σταδιακά κι άλλοι επιμέρους τομείς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο ενός rotation, το οποίο επεκτείνεται από την πληροφορική έως την ενέργεια και τη βιομηχανία.

Η ατζέντα της νέας εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα του τρέχοντος πενθήμερου, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, σήμερα κι αύριο είναι προγραμματισμένες οι επενδυτικές ημερίδες των Ideal Holdings και Παπουτσάνης, αντίστοιχα.

Παράλληλα, αύριο η μετοχή της Alpha Trust Aνδρομέδα θα «κόψει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,25 ευρώ/μετοχή (>900 χιλ. ευρώ), κάτι το οποίο αντανακλά dividend yield 3,1%.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής λήγουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία του Standard & Poor’s για την αξιολόγηση του ελληνικού κρατικού ομολόγου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η Ευρώπη κινείται σταθεροποιητικά εν μέσω ενός περιβάλλοντος με αρκετές προκλήσεις. Ο Stoxx 600 «παίζει» στο +0,13% και τις 564 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στην περιοχή των 24.300 μονάδων (+0,22%).

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 ανακάμπτουν αισθητά μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της Παρασκευής, οι οποίες ήταν οι χειρότερες των τελευταίων έξι μηνών. Έτσι, ενισχύονται κατά +1% και +1,4%, αντίστοιχα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)