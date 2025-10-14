Χρηματιστήριο: Γιατί η Interlife «κερδίζει» από το deal για την Eurolife

Το deal μεταξύ Eurobank και Fairfax για τη Eurolife φαίνεται ότι έχει μια απρόσμενη ωφελημένη στο ταμπλό του Χ.Α..

Κι αυτή δεν είναι άλλη από τη μετοχή της Interlife, η οποία χθες «έτρεξε» με +3,3% και σκαρφάλωσε σε νέο ρεκόρ (5,5 ευρώ).

Πώς εξηγείται; Ενόσω το αντίτιμο των 813 εκατ. ευρώ αποτιμά τη Eurolife με P/BV 1,45x, το αντίστοιχο P/BV της Interlife ανέρχεται μόλις στο 0,7x, δηλαδή λιγότερο από το μισό.

Γ.Χ.

