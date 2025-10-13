Έκρηξη ευφορίας στη Wall Street μετά το μήνυμα Τραμπ: «Όλα θα πάνε καλά με την Κίνα»

Το άνοιγμα της συνεδρίασης στη Wall Street βρήκε τους αμερικανούς δείκτες να ανακάμπτουν δυναμικά, καλύπτοντας μέρος του χαμένου εδάφους από το sell-off της Παρασκευής.

Κινητήριος δύναμη ήταν και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντιλαμβανόμενος ότι έχει πυροδοτήσει νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές, προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους για κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα, διαβεβαιώνοντας ότι «όλα θα πάνε καλά».

Ο Dow Jones με τα βαριά χαρτιά της Wall Street κατέγραφε άνοδο άνω των 450 μονάδων, ενώ οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq ενισχύονταν περίπου 1,5% στις 16:35 ώρα Ελλάδος.

Η AMD κατέγραφε άνοδο άνω του 3%, ενώ Nvidia και Oracle κινούνταν υψηλότερα πάνω από 2%. Νωρίτερα, στις προσυνεδριακές συναλλαγές, η Broadcom εκτινάχθηκε περισσότερο από 12%, μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με την OpenAI το πρωί της Δευτέρας.

Από το «σοκ» των δασμών στην ανακούφιση των αγορών

Η επιστροφή των αγοραστών ήρθε μετά τη δημοσίευση ανάρτησης του Τραμπ στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής, η οποία άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μην προχωρήσει τελικά στην «τεράστια αύξηση των δασμών» κατά της Κίνας για την οποία είχε απειλήσει την Παρασκευή. Εκείνη η προειδοποίηση είχε προκαλέσει πανικό στις αγορές, οδηγώντας σε απώλειες ύψους 2 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο εξαιρετικά σεβαστός πρόεδρος Σι είχε απλώς μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, και ούτε κι εγώ», έγραψε ο Τραμπ. «Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να τη βλάψουν».

Τις δηλώσεις του ενίσχυσε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, λέγοντας στο Fox News ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί «αν το Πεκίνο επιδείξει λογική στάση», αν και τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ περισσότερα χαρτιά» στη διάθεσή τους αν δεν υπάρξει συνεννόηση.

«Αγοράστε στη βουτιά»

«Οι υποβόσκουσες εντάσεις παραμένουν και απέχουμε πολύ από μια συνολική συμφωνία», προειδοποιεί στο CNBC ο Tobin Marcus, επικεφαλής πολιτικής των ΗΠΑ στη Wolfe Research. «Όμως οι τελευταίες δηλώσεις περιορίζουν τους φόβους για δασμούς 100% ή δραστικούς περιορισμούς εξαγωγών, όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες».

Κατά τον ίδιο, «ο Τραμπ φαίνεται να λέει στους επενδυτές ότι μπορούν να αγοράσουν στη βουτιά – και με βάση το φετινό τους ιστορικό, πιθανότατα θα αποδεχθούν την πρόσκληση».

Νέα ώθηση πριν τα εταιρικά αποτελέσματα

Οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street είχαν ολοκληρώσει την περασμένη εβδομάδα με απώλειες, με τον S&P 500 να καταγράφει την Παρασκευή τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο.

Οι δηλώσεις Τραμπ φαίνεται ωστόσο να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο που είχε δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς πολλές εταιρείες εξαρτώνται από τα κινεζικά σπάνια μέταλλα για την παραγωγή ημιαγωγών και ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι αγορές αντιμετωπίζουν νέα σύννεφα: η παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχίζεται καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου για την καταβολή μισθών στο δημόσιο.

Η εποχή ανακοινώσεων αποτελεσμάτων ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America και Morgan Stanley να δημοσιεύουν οικονομικά αποτελέσματα την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα ακολουθήσουν και αρκετές περιφερειακές τράπεζες.

Η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας του Κολόμβου.