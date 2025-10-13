Χρηματιστήριο: Χτίζει ανοδικό σερί με… θεμέλιο τα mega deals σε ΟΠΑΠ και Eurobank

Σε θετικό έδαφος για 5η διαδοχική ημέρα παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να συνεχίζουν τις επιλεκτικές τοποθετήσεις άνω των 2.110 μονάδων, αγνοώντας τις «φρέσκες» εμπορικές διενέξεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Όλα αυτά, στο μεταξύ, λαμβάνουν χώρα στη σκιά δύο πολύ σημαντικών deals, με τον ΟΠΑΠ να ανακοινώνει την επιχειρηματική συνένωση με την Allwn (16 δισ. ευρώ) και την Eurobank να αποκτά από το Fairfax το εναπομείναν 80% της Eurolife Life (813 εκατ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα άνοδο κατά +0,31% και διαμορφώνεται στις 2.116,74 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 6,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.110,14 μονάδες) και πλησιάζοντας περαιτέρω στις κορυφές 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 12 μονάδες (από 2.104,67 έως 2.116,75 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 11,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,8 εκατ. ευρώ αφορά σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, ο ΟΠΑΠ ενισχύεται δυναμικά κατά τουλάχιστον +2%, προσεγγίζοντας τα υψηλά 16ετίας των 20,6 ευρώ, ενώ η Eurobank γράφει νέο ρεκόρ 10ετίας στα 3,7 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του +1%. Ράλι «τρέχουν» οι μικρότερες ΕΚΤΕΡ, ΙΛΥΔΑ και Interlife.

Συσσώρευση για τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος είναι ο «πρωταγωνιστής» των τελευταίων ημερών, συσσωρεύει δυνάμεις σε νέα υψηλά 10ετίας, καθώς βρίσκεται στο +0,24% και τις 2.470 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνεται στο +1,28% και τα 3,708 ευρώ, καθώς το πρωί ανακοίνωσε την απόκτηση του εναπομείναντος 80% της Eurolife Life από τη Fairfax. Το τίμημα διαμορφώθηκε σε 813 εκατ. ευρώ, κάτι που αποτιμά τις μετοχές της Eurolife Life σε 1,45x σε όρους P/BV. Υπενθυμίζεται ότι η εξαγορά από το καναδικό fund είχε γίνει το 2016 στην τιμή των 324,7 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η υπεραξία για το Fairfax υπολογίζεται σε περισσότερα από 488 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Alpha Bank αυξάνεται οριακά στο +0,08% και τα 3,777 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας σημειώνει άνοδο στο +0,36% και τα 13,985 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς υποχωρεί στο -0,11% και τα 7,608 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου είναι αμετάβλητη στα 7,98 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -0,58% και τα 8,57 ευρώ. Στο +0,63% και το 1,59 ευρώ διαπραγματεύεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,30% και 5.356 μονάδες), η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αποτελεί αναμφίβολα την είδηση της ημέρας, καθώς οι δύο εταιρείες δημιουργούν από κοινού έναν όμιλο αξίας 16 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη τυχερών παιχνιδιών σ’ όλο τον κόσμο. Η νέα εταιρεία θα παραμείνει στο Χ.Α., αν και προτίθεται να εισαχθεί και σε δεύτερη αγορά (Νέα Υόρκη ή Λονδίνο). Πρόεδρος του νέου σχήματος θα τεθεί ο Κάρελ Κόμαρεκ, με τον Γιαν Κάρας να παραμένει επικεφαλής των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε Ελλάδα και Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν κανονικά το προμέρισμα του 0,50 ευρώ/μετοχή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ακολουθήσει η καταβολή συμπληρωματικού ποσού 0,80 ευρώ/μετοχή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η μετοχή του ΟΠΑΠ κάνει μίνι ράλι στο +2,29% και τα 20,58 ευρώ, αγγίζοντας τις κορυφές των 20,6 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Aegean, με ώθηση από την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ενισχύεται στο +1% και τα 13,76 ευρώ, ενώ πέριξ του +1% ακολουθούν οι τίτλοι των Lamda Development και Coca Cola HBC. Στον αντίποδα, η μετοχή της Motor Oil υποχωρεί στο -1% και τα 25,8 ευρώ, με τη μετοχή της ΔΕΗ να περιορίζεται κατά -0,3%, εν μέσω των σεναρίων για την έκδοση νέου ομολόγου. Πτώση της τάξης του -1% εμφανίζει και ο τίτλος της Helleniq Energy.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,00% και 2.873 μονάδες), η μετοχή της Κρι Κρι ξεχωρίζει στο +2,29% και τα 17,9 ευρώ, με τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να έπεται στο +1,1% και τα 3,2 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση. Σταθεροποιητικά στο +0,3% και το 1,17 ευρώ «παίζει» η μετοχή της Intralot. Η μετοχή της Ideal Hodlings συσσωρεύει στην περιοχή των 6 ευρώ, καθώς νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η OΗΑ ενεργοποίησε τη ρήτρα για την επένδυση επιπλέον 41 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας στο 25% τη συμμετοχή της στο ειδικό εταιρικό όχημα. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα περιλαμβάνει το σύνολο των επενδύσεων της Ideal (Attica, Byte, Adacom, Bluestream, Μπαρμπα-Στάθης, Χαλβατζής).

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις ΕΚΤΕΡ (+5,7%) και ΙΛΥΔΑ (+3,6%), οι οποίες γράφουν νέο ιστορικό ρεκόρ στα 2,84 και 5,16 ευρώ, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η μετοχή της Interlife σκαρφαλώνει στο +2,9% και τα 5,52 ευρώ (νέο ρεκόρ), λαμβάνοντας ώθηση από την αποτίμηση του deal για την Eurolife (P/BV στο 1,45x). Πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά κάνει σήμερα η μετοχή της ONYX, η οποία είναι σταθερή στα 2,5 ευρώ, έχοντας κεφαλαιοποίηση της τάξης των 172 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 45 μετοχές κινούνται ανοδικά, 38 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 22 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 142,9 δισ. ευρώ.

Θετικό το momentum στην Αθήνα

Σε σταθερή τροχιά για την επίτευξη νέων κορυφών φαίνεται να βρίσκεται από τις αρχές του Οκτωβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο σημειώνει άνοδο κατά +3,7% στις οκτώ συνεδριάσεις του μήνα, αγνοώντας επιδεικτικά την κόπωση από το μεγάλο ράλι του 2025 (+43%) αλλά και το σερί των 11×11 κερδοφόρων 30ήμερων.

Κι αν οι εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το ζήτημα των δασμών εναντίον της Κίνας, μπορούν να επιφέρουν ορισμένες βραχυπρόθεσμες ή και μεσοπρόθεσμες αναταράξεις, η «μεγάλη εικόνα» παραμένει αισιόδοξη για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η αμετάκλητη πορεία προς τις Αναπτυγμένες Αγορές, η υγιής χρηματοοικονομική θέση των εισηγμένων, η ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals και η τραπεζική «αναγέννηση» αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι αφενός κρατούν σε υψηλά επίπεδα το ηθικό των αγοραστών, αφετέρου συνιστούν εγγύηση ότι η bull market έχει αρκετές πιθανότητες να διατηρηθεί σε ισχύ.

Το γεγονός δε ότι ο ημερήσιος τζίρος «παίζει» σταθερά άνω των 200 εκατ. ευρώ μαρτυρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές προοπτικές.

Την ίδια στιγμή, θετικά μηνύματα εκπέμπει και η τεχνική ανάλυση. Σύμφωνα με τη BETA Χρηματιστηριακή, οι ταλαντωτές υποστηρίζουν το σενάριο υπέρβασης της φετινής «βουνοκορυφής» (2.126 μονάδες), καθώς το σύστημα των κινητών μέσων όρων έχει καθαρά ανοδική εικόνα.

«Το ευοίωνο των εταιρικών προοπτικών και η αμετάκλητη αποκατάσταση της αξιοπιστίας, όπως καθημερινά πιστοποιούν όλοι οι επενδυτικοί οίκοι, διαμορφώνουν την ισχυρή πεποίθηση ότι η υψηλή επίδοση του Γ.Δ., η οποία καταγράφηκε στις αρχές Αυγούστου, θα υπερπηδηθεί ως το τέλος του έτους», υπερθεματίζει από την πλευρά του ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έφθασε έως τις 2.110 μονάδες (ενδοσυνεδριακό υψηλό), έχει πάρει αποστάσεις από τα σημεία καμπής των 2.050 μονάδων, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι οι αγοραστές θα συνεχίσουν να κινούν τα νήματα και την τρέχουσα εβδομάδα.

Βέβαια, εδώ έρχεται να παρεισφρήσει ο παράγοντας των αμερικανικών δασμών, καθώς οι σπασμωδικές και αναπάντεχες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ «θολώνουν» τις προοπτικές των διεθνών αγορών, κάτι που εύλογα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή ο Dow Jones απώλεσε σχεδόν 900 μονάδων, με τον S&P 500 να καταγράφει τις ισχυρότερες ημερήσιες ρευστοποιήσεις από τον Απρίλιο (-2,7%).

Δεν αποκλείεται, επομένως, αυτή η πτώση να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα την Αθήνα, δημιουργώντας ορισμένες «λακκούβες» στον δρόμο προς τις νέες κορυφές.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι τραπεζικές εισηγμένες συνεχίζουν να «βγάζουν μάτια», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης. Και εξηγεί: «Τα υψηλά payout ratios επί της ισχυρής κερδοφορίας, η “άνετη” πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και η βελτίωση των ΝΡΕ αποτελούν κάποιους μόνο από τους καταλύτες που έχουν φέρει τον κλαδικό δείκτη σε 10ετές υψηλό και +91% φέτος».

Όμως, δίπλα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο έρχονται να προστεθούν σταδιακά κι άλλοι επιμέρους τομείς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο ενός rotation, το οποίο επεκτείνεται από την πληροφορική έως την ενέργεια και τη βιομηχανία.

Η ατζέντα της νέας εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα του τρέχοντος πενθήμερου, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, σήμερα κι αύριο είναι προγραμματισμένες οι επενδυτικές ημερίδες των Ideal Holdings και Παπουτσάνης, αντίστοιχα.

Παράλληλα, αύριο η μετοχή της Alpha Trust Aνδρομέδα θα «κόψει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,25 ευρώ/μετοχή (>900 χιλ. ευρώ), κάτι το οποίο αντανακλά dividend yield 3,1%.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής λήγουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία του Standard & Poor’s για την αξιολόγηση του ελληνικού κρατικού ομολόγου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η Ευρώπη δεν δείχνει να επηρεάζεται από τη νέα εμπορική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Έτσι, ο Stoxx 600 συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,54% και τις 567 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται στο +0,74% και τις 24.424 μονάδες.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μετά το sell off της Παρασκευής (οι χειρότερες απώλειες των τελευταίων έξι μηνών), τα futures της Wall Street δείχνουν ένα δυναμικό comeback στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, καθώς κινούνται ανοδικά άνω του +1%.

