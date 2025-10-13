Χρηματιστήριο: Σύμμαχος το θετικό momentum, παρά τις αμερικανικές «λακκούβες»

Σε σταθερή τροχιά για την επίτευξη νέων κορυφών φαίνεται να βρίσκεται από τις αρχές του Οκτωβρίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο σημειώνει άνοδο κατά +3,7% στις οκτώ συνεδριάσεις του μήνα, αγνοώντας επιδεικτικά την κόπωση από το μεγάλο ράλι του 2025 (+43%) αλλά και το σερί των 11×11 κερδοφόρων 30ήμερων.

Κι αν οι εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το ζήτημα των δασμών εναντίον της Κίνας, μπορούν να επιφέρουν ορισμένες βραχυπρόθεσμες ή και μεσοπρόθεσμες αναταράξεις, η «μεγάλη εικόνα» παραμένει αισιόδοξη για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η αμετάκλητη πορεία προς τις Αναπτυγμένες Αγορές, η υγιής χρηματοοικονομική θέση των εισηγμένων, η ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals και η τραπεζική «αναγέννηση» αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι αφενός κρατούν σε υψηλά επίπεδα το ηθικό των αγοραστών, αφετέρου συνιστούν εγγύηση ότι η bull market έχει αρκετές πιθανότητες να διατηρηθεί σε ισχύ.

Το γεγονός δε ότι ο ημερήσιος τζίρος «παίζει» σταθερά άνω των 200 εκατ. ευρώ μαρτυρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές προοπτικές.

Την ίδια στιγμή, θετικά μηνύματα εκπέμπει και η τεχνική ανάλυση. Σύμφωνα με τη BETA Χρηματιστηριακή, οι ταλαντωτές υποστηρίζουν το σενάριο υπέρβασης της φετινής «βουνοκορυφής» (2.126 μονάδες), καθώς το σύστημα των κινητών μέσων όρων έχει καθαρά ανοδική εικόνα.

«Το ευοίωνο των εταιρικών προοπτικών και η αμετάκλητη αποκατάσταση της αξιοπιστίας, όπως καθημερινά πιστοποιούν όλοι οι επενδυτικοί οίκοι, διαμορφώνουν την ισχυρή πεποίθηση ότι η υψηλή επίδοση του Γ.Δ., η οποία καταγράφηκε στις αρχές Αυγούστου, θα υπερπηδηθεί ως το τέλος του έτους», υπερθεματίζει από την πλευρά του ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έφθασε έως τις 2.104 μονάδες (ενδοσυνεδριακό υψηλό), έχει πάρει αποστάσεις από τα σημεία καμπής των 2.050 μονάδων, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι οι αγοραστές θα συνεχίσουν να κινούν τα νήματα και την τρέχουσα εβδομάδα.

Βέβαια, εδώ έρχεται να παρεισφρήσει ο παράγοντας των αμερικανικών δασμών, καθώς οι σπασμωδικές και αναπάντεχες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ «θολώνουν» τις προοπτικές των διεθνών αγορών, κάτι που εύλογα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή ο Dow Jones απώλεσε σχεδόν 900 μονάδων, με τον S&P 500 να καταγράφει τις ισχυρότερες ημερήσιες ρευστοποιήσεις από τον Απρίλιο (-2,7%).

Δεν αποκλείεται, επομένως, αυτή η πτώση να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα την Αθήνα, δημιουργώντας ορισμένες «λακκούβες» στον δρόμο προς τις νέες κορυφές.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι τραπεζικές εισηγμένες συνεχίζουν να «βγάζουν μάτια», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης. Και εξηγεί: «Τα υψηλά payout ratios επί της ισχυρής κερδοφορίας, η “άνετη” πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και η βελτίωση των ΝΡΕ αποτελούν κάποιους μόνο από τους καταλύτες που έχουν φέρει τον κλαδικό δείκτη σε 10ετές υψηλό και +91% φέτος».

Όμως, δίπλα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο έρχονται να προστεθούν σταδιακά κι άλλοι επιμέρους τομείς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο ενός rotation, το οποίο επεκτείνεται από την πληροφορική έως την ενέργεια και τη βιομηχανία.

Η ατζέντα της νέας εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα του τρέχοντος πενθήμερου, η προσοχή των αναλυτών παραμένει στραμμένη στη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, σήμερα κι αύριο είναι προγραμματισμένες οι επενδυτικές ημερίδες των Ideal Holdings και Παπουτσάνης, αντίστοιχα.

Παράλληλα, αύριο η μετοχή της Alpha Trust Aνδρομέδα θα «κόψει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,25 ευρώ/μετοχή (>900 χιλ. ευρώ), κάτι το οποίο αντανακλά dividend yield 3,1%.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής λήγουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία του Standard & Poor’s για την αξιολόγηση του ελληνικού κρατικού ομολόγου.