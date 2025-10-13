Χρηματιστήριο: Τρίτωσε το… κακό με το free float

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την οριστική αποχώρηση της Κτήμα Λαζαρίδη από το ταμπλό του Χ.Α., καθώς η διοίκηση της εταιρείας έχει υποβάλλει αίτημα διαγραφής του συνόλου των μετοχών.

Πρόκειται για τη 3η εισηγμένη, η οποία υπό την πίεση του αυξημένου ορίου για το free float, επιλέγει τον δρόμο της εξόδου (Μύλοι Κεπενού και ΒΙΣ) αντί της… προσαρμογής στον νέο κανονισμό.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)