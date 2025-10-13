Χρηματιστήριο: Το «ρεύμα» στη ΔΕΗ που έφερε τα υψηλά 16ετίας

Στους μεγάλους κερδισμένους των τελευταίων ημερών συγκαταλέγεται η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία έπειτα από μια παρατεταμένη συσσώρευση φιγουράρει πλέον ξανά σε υψηλά 16 ετών.

Το report της Mediobanca (τιμή – στόχος 19,2 ευρώ) έχει ξυπνήσει τους αγοραστές, οι οποίοι έχουν οδηγήσει την εισηγμένη στα 14,79 ευρώ.

Αυτό μεταφράζεται σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 5,5 δισ. ευρώ

