Logo Image

Χρηματιστήριο: Το «ρεύμα» στη ΔΕΗ που έφερε τα υψηλά 16ετίας

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Το «ρεύμα» στη ΔΕΗ που έφερε τα υψηλά 16ετίας

Στα 5,5 δισ. ευρώ η αποτίμηση

Στους μεγάλους κερδισμένους των τελευταίων ημερών συγκαταλέγεται η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία έπειτα από μια παρατεταμένη συσσώρευση φιγουράρει πλέον ξανά σε υψηλά 16 ετών.

Το report της Mediobanca (τιμή – στόχος 19,2 ευρώ) έχει ξυπνήσει τους αγοραστές, οι οποίοι έχουν οδηγήσει την εισηγμένη στα 14,79 ευρώ.

Αυτό μεταφράζεται σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 5,5 δισ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Super League 2: Ο νόμος του Βαλμπουενά

Super League 2: Ο νόμος του Βαλμπουενά

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube