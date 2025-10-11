Το ασήμι γράφει και πάλι ιστορία. Γιατί χρειάστηκε να περάσουν 45 χρόνια για να λάμψει πάλι

Έπειτα από μια εκρηκτική πορεία μέσα στο 2025, το ασήμι πλησιάζει τα 50 δολάρια ανά ουγγιά, ένα επίπεδο που οι επενδυτές περίμεναν σχεδόν μισό αιώνα για να ξαναδούν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αργύρου στο Comex έκλεισαν στα 48,99 δολάρια ανά ουγγιά στις 8 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για τα πλέον ενεργά συμβόλαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Η τελευταία φορά που το ασήμι είχε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ήταν στις 18 Ιανουαρίου1980, όταν είχε αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 50,36 δολάρια. Έκτοτε, ήταν το μόνο πολύτιμο μέταλλο που δεν είχε καταφέρει να υπερβεί το ρεκόρ του 1980.

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά breakouts στη σύγχρονη ιστορία

Όπως εξηγεί στο MarketWatch o Πίτερ Κράουθ, συγγραφέας του The Great Silver Bull, μια διάσπαση άνω των 50 δολαρίων θα σηματοδοτούσε «ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά ξεσπάσματα στη σύγχρονη ιστορία των αγορών», λόγω του χρόνου που χρειάστηκε για να επιτευχθεί.

Το όριο των 50 δολαρίων λειτουργεί πλέον ως ισχυρό ψυχολογικό ορόσημο, που παρακολουθούν στενά οι συμμετέχοντες στην αγορά.

Η άνοδος, ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη. Ο ο χρυσός έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο. Με άνοδο άνω του 50% από τις αρχές του έτους, ο χρυσός έκλεισε στις 4.070,5 δολάρια ανά ουγγιά, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό ρεκόρ του 1980.

Το ασήμι ακολουθεί — και συχνά ξεπερνά — τον χρυσό

«Το ασήμι έχει παράδοση να ακολουθεί τον χρυσό, καθυστερώντας στην αρχή, αλλά στη συνέχεια καλύπτει το έδαφος και τελικά υπεραποδίδει», εξηγεί ο Peter Spina, ιδρυτής των επενδυτικών ιστότοπων GoldSeek.com και SilverSeek.com.

«Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το στάδιο», σημειώνει. Και τα στοιχεία τον δικαιώνουν: η τιμή του ασημιού έχει ήδη εκτιναχθεί πάνω από 60% μέσα στο 2025, με τους αναλυτές να μιλούν για μια «εντυπωσιακή ράλι» που ενισχύεται από μια σειρά παραγόντων.

Η ισχυρή ζήτηση, η περιορισμένη προσφορά

Μια σειρά ισχυρών δυνάμεων συνωμοτούν για να ωθήσουν το ασήμι σε αχαρτογράφητα ύδατα.

Χαμηλές αποδόσεις στις ΗΠΑ, που ενισχύουν την ελκυστικότητα των μετάλλων,

Έκρηξη στη βιομηχανική ζήτηση, καθώς το ασήμι είναι κρίσιμο στοιχείο για τεχνολογίες πράσινης ενέργειας και ηλεκτρονικά,

Περιορισμένη φυσική προσφορά,

Ισχυρές επενδυτικές εισροές από θεσμικούς και ιδιώτες.Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η παγκόσμια προσφορά ασημιού αναμένεται να υπολείπεται της ζήτησης, σύμφωνα με το Silver Institute. Το διαρκές αυτό έλλειμμα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη επενδυτική και βιομηχανική όρεξη, λειτουργεί ως στήριγμα στην τιμή.

Περισσότερη μεταβλητότητα, αλλά και ευκαιρίες

Οι τεχνικοί δείκτες, όπως ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI), δείχνουν ότι το ασήμι κινείται σε «overbougth» επίπεδα, αλλά χαμηλότερα από εκείνα του 1980 και του 2011. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Οι βραχυπρόθεσμοι παίκτες ίσως υποκύψουν σε ρευστοποιήσεις, αλλά για όσους έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι διορθώσεις ενδέχεται να προσφέρουν ελκυστικές ευκαιρίες εισόδου.

Αν το ασήμι κατορθώσει να ξεπεράσει σταθερά το φράγμα των 50 δολαρίων, θα σφραγίσει μια ιστορική επιστροφή για το πολύτιμο μέταλλο που συχνά ζει στη σκιά του χρυσού.