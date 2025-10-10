Wall Street: Βαθύ κόκκινο λόγω απειλών Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Σε «βαθύ κόκκινο» έκλεισε η Wall Street, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει υψηλότερους δασμούς στην Κίνα, κατηγορώντας την για πολύ εχθρική στάση με τους περιορισμούς της στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, μία κρίσιμη πρώτη ύλη για την τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία.

Οι μετοχές επιτάχυναν τις απώλειές τους λίγο πριν από το κλείσιμο με τον Dow Jones να χάνει 878,82 μονάδες ή 1,9% και να κλείνει στις 45.479,60 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 2,71% για να τερματίσει στις 6.552,51 μονάδες, ενώ ο Nasdaq βούλιαξε 3,56% στις 22.204,43 μονάδες. Πριν από τις δηλώσεις Τραμπ, οι μετοχές κινούνταν ανοδικά, με τον Nasdaq μάλιστα να αγγίζει νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό.

Kαθώς περισσότερες από 420 μετοχές του δείκτη S&P 500 υποχώρησαν, ο δείκτης γνώρισε την χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Απρίλιο.

«Ήταν προγραμματισμένο να συναντήσω τον πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στη σύνοδο του APEC στη Νότια Κορέα, αλλά πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Μία από τις πολιτικές που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον πλανήτη «όμηρο» χρησιμοποιώντας τους φυσικούς πόρους σπάνιων γαιών που διαθέτει. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Κίνα ενίσχυσε τον έλεγχο στην αγορά, απαιτώντας από ξένες οντότητες να αποκτήσουν άδεια από το Πεκίνο για να εξάγουν οτιδήποτε περιέχει σπάνιες γαίες αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 0,1% της συνολικής αξίας του εμπορεύματος.

«Οι προσδοκίες για μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα μόλις διαγράφηκαν από το τραπέζι», δήλωσε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, ιδρυτής της KKM Financial. «Οι επενδυτές που κατοχυρώνουν κέρδη είναι πλέον παντού».

Ο δείκτης φόβου της Wall Street, ο VIX, ξεπέρασε τις 22 μονάδες, τερματίζοντας μια ήρεμη ανοδική πορεία τεσσάρων μηνών για τον S&P 500, ο οποίος είχε φτάσει σε ιστορικά υψηλά. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές σπεύδουν να αγοράσουν προστασία στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) για ενδεχόμενη ακόμη μεγαλύτερη πτώση του δείκτη.

Οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, που έχουν να χάσουν τα περισσότερα από την επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Η Nvidia υποχώρησε περίπου 5%, η AMD σχεδόν 8% και η Tesla περίπου 5%. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε απότομη πτώση, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι οι υψηλότεροι δασμοί ενδέχεται τελικά να πλήξουν τη ζήτηση.

«Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι οι μετοχές τεχνολογίας σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα, καθώς έχουν σημαντική έκθεση στην Κίνα, τόσο στη μεταποίηση όσο και ως πελάτης», δήλωσε ο Άρτ Χόγκαν, στρατηγικός αναλυτής στη B. Riley Wealth. «Είναι ξεκάθαρο ότι η σχέση μας με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μόλις έγινε πιο δύσκολη», πρόσθεσε.

Η επιδείνωση των σχέσεων με την Κίνα ήρθε καθώς το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ έφτασε στην 10η ημέρα του σήμερα, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα στο τέλος της εβδομάδας. Η Γερουσία απέτυχε για έβδομη φορά την Πέμπτη να περάσει προτάσεις προσωρινής χρηματοδότησης, οι οποίες θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στο αδιέξοδο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας, οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων «έχουν ξεκινήσει», ανέφερε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ, Ράσελ Βοτ.

Οι απώλειες της Παρασκευής εξαφάνισαν τα εβδομαδιαία κέρδη του δείκτη S&P 500, ο οποίος κατέγραψε πτώση άνω του 2% για την εβδομάδα. Ο Nasdaq και ο Dow Jones σημείωσαν επίσης εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 2% και σχεδόν 3%, αντίστοιχα.