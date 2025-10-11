Οι απειλές Τραμπ πίεσαν το δολάριο

Τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες εδώ και έναν χρόνο καταγράφει το γιεν, καθώς εξανεμίζονται οι πιθανότητες αύξησης των ιαπωνικών επιτοκίων, ενώ το ευρώ υποχώρησε σε χαμηλό δύο μηνών λόγω της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία. Την ίδια στιγμή, το δολάριο δέχθηκε πιέσεις από την απειλή Τραμπ να αυξήσει μαζικά τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, αλλά και από την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου ότι οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων έχουν ξεκινήσει. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε χθες 0,35%, κοντά στις 99 μονάδες.

Χθες, ωστόσο, το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε ελαφρά, καθώς η πρόσφατη εκλογή στην ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στην Ιαπωνία της Σανάε Τακαΐτσι ενισχύει τις εκτιμήσεις πως οι ιαπωνικές αρχές πιθανότατα θα παρέμβουν για στήριξη του γιεν.

Ιάπωνες αξιωματούχοι είχαν πέρυσι εκφράσει ανησυχία για την πτώση του γιεν κοντά στο επίπεδο των 155,5 γιεν. Χθες το ιαπωνικό νόμισμα διαμορφώθηκε στα 152,61 ως προς το δολάριο, καταγράφοντας άνοδο 0,29%, παραμένει ωστόσο στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Φεβρουαρίου, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες 3,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Σεπτέμβριο του 2024. Την προηγούμενη Παρασκευή είχε 147,44 γιεν το δολάριο.

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία επηρεάζει το ευρώ, που καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Νοέμβριο, υποχωρώντας κατά 1,5%. Χθες σταθεροποιήθηκε στο 1,1601 δολ., εν αναμονή της ανακοίνωσης του ονόματος του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία.