Συνέχεια στο θετικό κλίμα κατάφερε να δώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κατακτούν το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, για πρώτη φορά έπειτα από δύο μήνες.

Κι αυτό, μάλιστα, επετεύχθη χωρίς τη σταθερή συνδρομή των τραπεζών, οι οποίες επέλεξαν εν μέρει να αφομοιώσουν τα κεκτημένα. Ωστόσο, το rotation ανάμεσα στα υπόλοιπα blue chips είχε καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση του θετικού σερί.

Μ’ αυτό τον τρόπο, η ελληνική αγορά, η οποία δείχνει «ανανεωμένη» μετά την αναβάθμιση του FTSE Russell, έκανε ακόμη ένα βήμα προς υψηλά 15ετίας του Αυγούστου, τα οποία πλέον απέχουν λιγότερο από -1%.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέα άνοδο κατά +0,58% και διαμορφώθηκε στις 2.110,14 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 12 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.098,05 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 21 μονάδες (από 2.089,04 έως 2.110,32 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 240,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Σε επίπεδο πενθήμερου, ο κύριος δείκτης της Αθήνας έκανε το 4/5, με την αθροιστική μεταβολή να φθάνει στο +1,6%, διευρύνοντας την απόδοση του Οκτωβρίου στο +3,7%.

Στο ταμπλό, τώρα, η Eurobank βρέθηκε σε νέο υψηλό 10ετίας, ενώ η Alpha οπισθοχώρησε κατά περίπου -1,5%. Η ΔΕΗ έδωσε… ρεύμα στα 14,79 ευρώ (υψηλό 16ετίας), με τον ΟΤΕ να επιστρέφει στα 16 ευρώ. «Ανάσα» για τον ΑΔΜΗΕ με άλμα άνω του +6%.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, αν και κατέβασε ρυθμούς, κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο +0,31% και τις 2.464 μονάδες (νέο υψηλό 10ετίας).

Η μετοχή της Eurobank ενισχύθηκε στο +1,67% και τα 3,661 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο +0,50% και τα 13,935 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο +0,40% και τα 7,616 ευρώ (νέο υψηλό 4ετίας), ενώ η μετοχή της Alpha Bank αναδίπλωσε στο -1,46% και τα 3,774 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αυξήθηκε στο +0,50% και τα 7,98 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -0,69% και τα 8,62 ευρώ. Στο -0,75% και το 1,58 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

«Καύσιμο» για την επιστροφή στα υψηλά 15ετίας

Ως «καύσιμο» για την επιστροφή στα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου φαίνεται ότι λειτουργεί η πρόσφατη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην «ελίτ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

Έχοντας σταθερά καλύτερη απόδοση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο Γενικός Δείκτης μετρά 4×4 ανοδικές συνεδριάσεις, κάτι το οποίο έχει καταστήσει εφικτή την υπέρβαση του κρίσιμου ψυχολογικού ορίου των 2.100 μονάδων.

Οι τράπεζες βρίσκονται σε θέση «πρωταγωνιστή» (υψηλά 10ετίας), επωφελούμενες του σκηνικού αναβάθμισης από τον FTSE Russell, ενώ στα θετικά των τελευταίων ημερών συγκαταλέγεται και η ανάδειξη νέων μετοχών- «πρωταγωνιστών», καθώς το rotation συνιστά κλειδί για την υγεία του δομικού bull market.

Πλέον, ο ξεκάθαρος στόχος είναι η οριστική υπέρβαση της συσσώρευσης του φθινοπώρου και η επαναφορά στα ρεκόρ του Αυγούστου, όταν ο Γενικός Δείκτης αναρριχήθηκε έως τις 2.126 μονάδες -για πρώτη φορά από το 2010.

Στο μεταξύ, η απόδοση της αγορά διαμορφώνεται στο +1,6% για την τρέχουσα εβδομάδα και στο +3,6% για τον Οκτώβριο, ο οποίος έχει βάλει τις βάσεις για να πετύχει το 12×12.

Βέβαια, σ’ αυτό το ευοίωνο περιβάλλον υπάρχουν κι αρκετές προκλήσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν το σενάριο μια πιθανής διορθωτικής κίνησης μετά το εντυπωσιακό ράλι του 2025 (+43%).

Γι’ αυτόν τον λόγο, η προσοχή των επενδυτών δεν θα πρέπει να είναι στραμμένη μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, όπου τα «καμπανάκια» περί επικείμενης αναδίπλωσης αρχίζουν να χτυπούν ολοένα και πιο δυνατά.

H εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 570 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να «παίζει» στο +0,02% και τις 24.615 μονάδες. Άνω των 8.000 μονάδων παραμένει ο γαλλικός CAC 40.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να συσσωρεύουν δυνάμεις κοντά στα ιστορικά ρεκόρ της Wall Street.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)