Wall Street: Προς εβδομαδιαία κέρδη στη 10η μέρα του shutdown

Οι μετοχές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταγράφουν ήπια άνοδο σήμερα Παρασκευή με τον S&P 500 και τον Nasdaq να συνεχίζουν τα εβδομαδιαία τους κέρδη.

Ειδικότερα, ο S&P 500 ενισχυόταν κατά 0,2%, όπως και ο Nasdaq. Ο Βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones κατέγραφε άνοδο 156 μονάδων ή 0,3%.

Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ (ή αλλιώς shutdown) βρίσκεται στη 10η ημέρα, μία ημέρα αφότου η Γερουσία απέτυχε για έβδομη φορά να εγκρίνει ανταγωνιστικές προτάσεις προσωρινής χρηματοδότησης που θα έβαζαν τέλος στο αδιέξοδο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Καθώς το αδιέξοδο παρατείνεται, οι επενδυτές δυσκολεύονται να βρουν στοιχεία για την αγορά, λόγω της έλλειψης οικονομικών στοιχείων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της Πέμπτης από εταιρείες όπως η Delta Air Lines και η PepsiCo ήταν θετικές και έδωσαν μια εικόνα για τη ζήτηση από τους καταναλωτές. Ωστόσο, δεν είναι αρκετές για να διατηρήσουν την ανοδική πορεία των μετοχών.

Παρ’ όλα αυτά, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq αναμένεται να κλείσουν την εβδομάδα με μικρά κέρδη της τάξης του 0,5% και 1,3% αντίστοιχα. Αντιθέτως, σύμφωνα με το CNBC, ο Dow με τις 30 μετοχές οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση 0,5%.

Ο δε χρυσός συνεχίζει το ράλι του, ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Διαβάστε ακόμη

Πού οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου η συμφωνία στη Γάζα