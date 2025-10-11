Χρηματιστήριο: Ράλι προσδοκιών στην Κλ/γία Ναυπάκτου

Ένα ράλι της τάξης του +23% τρέχει μέσα στον Οκτώβριο η μετοχή της Κλ/γίας Ναυπάκτου, λαμβάνοντας ώθηση από τις προσδοκίες για το deal με τον Μανώλη Ξιώνη.

Η απόκτηση του 10% από τον επιχειρηματία, σε συνδυασμό με το «άνοιγμα» στην πράσινη ενέργεια, έχουν διευρύνει τις ελπίδες για ανάκαμψη της κλωστοϋφαντουργίας.

Ωστόσο, όπως έδειξε ο ισολογισμός του α’ εξαμήνου, η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)