UBS: Οι δύο κούρσες που δοκιμάζουν τα όρια των αγορών

Θα έχει συνέχεια το ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης; Και τι θα γίνει με τον χρυσό;

Δύο αντίθετα ρεύματα κινούν τις αγορές τον τελευταίο χρόνο: Η θεαματική άνοδος των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (σε μία ένδειξη διάθεσης για ρίσκο) και το ράλι του χρυσού (σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου).

Σε δύο πρόσφατες αναλύσεις της, η UBS επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα εάν τα δύο φαινόμενα έχουν συνέχεια — ή αν πλησιάζουν σε σημείο καμπής.

Τεχνητή Νοημοσύνη: από την υπόσχεση στην απόδοση

Σύμφωνα με τη UBS, η άνοδος των μετοχών που σχετίζονται με την AI δεν είναι μια απλή «μόδα της αγοράς». Παρά τους φόβους για «κυκλικές επενδύσεις» και πιθανή φούσκα, οι οικονομολόγοι του ομίλου εκτιμούν ότι η πορεία αυτή παραμένει στηριγμένη σε θεμελιώδη μεγέθη.

Η AMD υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την OpenAI για chip πολλών γιγαβάτ, η TSMC ανακοίνωσε αύξηση 30% στα έσοδά της λόγω ζήτησης AI, ενώ η NVIDIA εξασφάλισε κρατικές εγκρίσεις για πωλήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όλα αυτά, όπως σημειώνει η UBS, συνθέτουν ένα επενδυτικό κύμα «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων» που τροφοδοτεί καινοτομία και παραγωγικότητα.

Η τράπεζα υπολογίζει ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για AI (capex) θα αυξηθούν κατά 67% το 2025, στα 375 δισ. δολάρια, και θα φτάσουν τα 500 δισ. δολάρια το 2026, καθώς οι προβλέψεις αναθεωρούνται συνεχώς προς τα πάνω.

«Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησής της επιταχύνονται. Αναμένουμε αύξηση εσόδων 41% ετησίως έως το 2030, με την αγορά να ξεπερνά τα 2,6 τρισ. δολάρια», σημειώνει η έκθεση

Παρά τις εντυπωσιακές αποδόσεις, η UBS θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις δεν βρίσκονται σε επίπεδα «dotcom» και ότι οι εταιρείες-ηγέτες διαθέτουν υγιείς ισολογισμούς, θετικές ταμειακές ροές και υψηλή κερδοφορία.

Η σύσταση της τράπεζας είναι σαφής: διαφοροποιημένη έκθεση σε όλο το οικοσύστημα — από hardware και software έως εφαρμογές — και τοποθέτηση σε κάθε πτώση της αγοράς.

Το ράλι του χρυσού: ασφάλεια, όχι φούσκα

Από την άλλη πλευρά, η UBS παρατηρεί ότι το 2025 ο χρυσός έχει γίνει ο μεγάλος νικητής των αγορών. Με άνοδο άνω του 53% από την αρχή του έτους και τιμή πάνω από τα 4.000 δολάρια/ουγγιά, το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει να απορροφά επενδυτικά κεφάλαια που απομακρύνονται από το δολάριο και τα κρατικά ομόλογα.

Η πτώση των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ — στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022 — μειώνει το κόστος διακράτησης του χρυσού και ενισχύει τη ζήτησή του ως αντιστάθμισμα στον πληθωρισμό και στην αποδυνάμωση του δολαρίου.

Η UBS αναμένει ότι οι πραγματικές αποδόσεις ενδέχεται να κινηθούν σε αρνητικό έδαφος, κάτι που θα δώσει νέα ώθηση στο μέταλλο

Η ζήτηση βρίσκεται ήδη κοντά σε ιστορικά υψηλά. Οι αγορές κεντρικών τραπεζών εκτιμάται ότι θα φθάσουν τους 900–950 τόνους το 2025, ενώ τα ETF σε χρυσό αγγίζουν ξανά ρεκόρ αποθεμάτων. Η τράπεζα προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση θα φθάσει τους 4.850 τόνους, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Στο βασικό της σενάριο, η UBS διατηρεί «ελκυστική» σύσταση για τον χρυσό και βλέπει τιμή-στόχο στα 4.200 δολάρια/ουγγιά τους επόμενους μήνες.

Για τα χαρτοφυλάκια, συνιστά μερίδιο 5% σε χρυσό ως στρατηγικό εργαλείο διαφοροποίησης και προστασίας από μακροοικονομικά σοκ.

Δύο διαφορετικοί δρόμοι, κοινός παρονομαστής

Η UBS βλέπει πίσω από τα δύο ράλι έναν κοινό μηχανισμό: την αφθονία ρευστότητας. Οι επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, η αβεβαιότητα γύρω από το αμερικανικό χρέος και οι πολιτικές εντάσεις σε Ευρώπη και Ασία δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου τόσο η καινοτομία όσο και η ασφάλεια επιβραβεύονται.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα παραγωγική μηχανή, ο χρυσός παραμένει το παλαιότερο καταφύγιο. Και οι δύο ιστορίες, αν και διαφορετικές, αντλούν ενέργεια από το ίδιο καύσιμο: τη φθηνή ρευστότητα και την αναζήτηση σταθερότητας.

