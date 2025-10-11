Χρηματιστήριο: Χωρίς ΑΜΚ (προς το παρόν) η μετάταξη της ONYX στην Κύρια Αγορά

Στο ταμπλό της Κύριας Αγοράς εισέρχεται από τη Δευτέρα η μετοχή της ΟΝΥΧ (πρώην MED), η οποία πήρε το «οk» για τη μετάταξη από την Εναλλακτική Αγορά.

H τρέχουσα τιμή των 2,5 ευρώ/μετοχή αντιστοιχεί σε μια αποτίμηση της τάξης των 172 εκατ. ευρώ, η οποία -σύμφωνα με τους ανθρώπους της διοίκησης- είναι πολύ χαμηλή μπροστά στο ξενοδοχειακό-τουριστικό project της Χαλκιδικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισηγμένη δεν έχει θέμα με τη διασπορά και σ’ αυτήν τη φάση δεν θα πραγματοποιήσει ΑΜΚ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)