Logo Image

Χρηματιστήριο: Χωρίς ΑΜΚ (προς το παρόν) η μετάταξη της ONYX στην Κύρια Αγορά

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Χωρίς ΑΜΚ (προς το παρόν) η μετάταξη της ONYX στην Κύρια Αγορά

(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Από τη Δευτέρα η έναρξη της διαπραγμάτευσης

Στο ταμπλό της Κύριας Αγοράς εισέρχεται από τη Δευτέρα η μετοχή της ΟΝΥΧ (πρώην MED), η οποία πήρε το «οk» για τη μετάταξη από την Εναλλακτική Αγορά.

H τρέχουσα τιμή των 2,5 ευρώ/μετοχή αντιστοιχεί σε μια αποτίμηση της τάξης των 172 εκατ. ευρώ, η οποία -σύμφωνα με τους ανθρώπους της διοίκησης- είναι πολύ χαμηλή μπροστά στο ξενοδοχειακό-τουριστικό project της Χαλκιδικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισηγμένη δεν έχει θέμα με τη διασπορά και σ’ αυτήν τη φάση δεν θα πραγματοποιήσει ΑΜΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο Μακρόν έκανε ξανά τον Λεκορνί πρωθυπουργό

Ο Μακρόν έκανε ξανά τον Λεκορνί πρωθυπουργό

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube