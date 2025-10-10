Προειδοποίηση – έκπληξη από μεγάλη βρετανική επενδυτική πλατφόρμα: «Το Bitcoin δεν είναι κατηγορία περιουσιακού στοιχείου»

Στις 8 Οκτωβρίου, το Λονδίνο σήκωσε το πέπλο της απαγόρευσης για τα crypto exchange-traded notes (ETNs), επιτρέποντας στους ιδιώτες επενδυτές να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά μέσω ρυθμιζόμενων χρηματιστηρίων.

Ήταν μια σημαντική πολιτική στροφή, που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως βήμα για την «ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας» της βρετανικής αγοράς crypto.

Όμως ο ενθουσιασμός δεν κράτησε πολύ. Η Hargreaves Lansdowne, η μεγαλύτερη πλατφόρμα λιανικών επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, έσπευσε να προειδοποιήσει τους πελάτες της ότι τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν θέση σε ένα σοβαρό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

«Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο»

«Η άποψή μας είναι ότι το bitcoin δεν αποτελεί κατηγορία περιουσιακού στοιχείου (asset class)», ανέφερε η HL σε δήλωσή της. «Δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να συμβάλει σε στόχους ανάπτυξης ή εισοδήματος, ούτε μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες μας να πετύχουν τους οικονομικούς τους στόχους».

Η εταιρεία σημείωσε ακόμη ότι τα crypto δεν διαθέτουν εγγενή αξία και οι υποθέσεις για την απόδοσή τους δεν μπορούν να αναλυθούν με συμβατικά κριτήρια.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αγορά των ψηφιακών νομισμάτων χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα και επαναλαμβανόμενες περιόδους ακραίων απωλειών, όπως φάνηκε στη λεγόμενη «βαρυχειμωνιά των crypto» το 2022, όταν οι επενδυτές έχασαν πάνω από 2 τρισ. δολάρια.

Το bitcoin στα ύψη – αλλά και στα άκρα

Παρά τις επιφυλάξεις, το bitcoin συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με την τιμή του να ξεπερνά πρόσφατα τα 125.000 δολάρια. Οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι έχει πλέον αποκτήσει θεσμικό βάθος και λειτουργεί ως «ψηφιακός χρυσός».

Η Hargreaves Lansdowne αναγνώρισε ότι ορισμένοι πελάτες της επιθυμούν να «δοκιμάσουν την τύχη τους» σε crypto ETNs και δήλωσε πως από τις αρχές του 2026 θα επιτρέπει τέτοιες συναλλαγές για «κατάλληλους» επενδυτές.

Οι θεσμοί διχάζονται

Ο χρηματοπιστωτικός κόσμος παραμένει διχασμένος. Η Morgan Stanley φέρεται έτοιμη να προσφέρει σύντομα crypto trading σε ιδιώτες μέσω της πλατφόρμας E-Trade, ενώ η JPMorgan εξετάζει το ενδεχόμενο να εισέλθει στην αγορά των stablecoins, παρά τις επικρίσεις του CEO Τζέιμι Ντάιμον προς τα ψηφιακά νομίσματα.

Αντίθετα, ο Γουόρεν Μπάφετ εξακολουθεί να τα απορρίπτει ανοιχτά, χαρακτηρίζοντάς τα «μηδενικής αξίας».

Ο Κρις Μέλορ, επικεφαλής του τομέα ETF στην Invesco, θεωρεί πως τα ψηφιακά assets μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα στη μεταβλητότητα των παραδοσιακών αγορών.

«Το bitcoin έχει παρουσιάσει πολύ χαμηλή συσχέτιση με μετοχές, ομόλογα και χρυσό», σημείωσε. «Υπάρχει χώρος και για τα δύο – αρκεί να θυμόμαστε ότι οι συσχετίσεις μπορούν να αλλάξουν».

Αντίθετα, ο Νάιτζελ Γκριν, CEO του ομίλου DeVere Group, βλέπει στην πρόσφατη εκτίναξη του bitcoin πάνω από τα 125.000 δολάρια ένδειξη ωρίμανσης:

«Δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως περιθωριακό προϊόν. Η μεταβλητότητα υπάρχει, αλλά είναι πλέον “παραγωγική” – συνοδεύει τη διαδικασία τιμολόγησης σε μια ώριμη αγορά».

Ο ίδιος θεωρεί ότι πρόκειται για δομική αναδιάταξη, όχι πρόσκαιρη άνοδο, και πως οι φιλικές πολιτικές του προέδρου Τραμπ προς τον κλάδο ενισχύουν περαιτέρω τη νομιμοποίησή του.